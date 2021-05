🔥🔵🔴 EXCLUSIVA MD



📸 Primeras imágenes de la camiseta principal del Barça para la Champions League 2021-22



❗️ En esta camiseta se pueden apreciar dibujos representativos de las tres chimeneas del Poble Sec o de La Masia del Barça



✍️ @ffpolo https://t.co/3RBCbJmlU5 pic.twitter.com/h9Nq76rEmN — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 21, 2021

L'últim disseny del Barça per a la samarreta de l'equip de cara a la pròxima temporada no deixarà ningú indiferent. El trencador model, publicat per Mundo Deportivo , s'utilitzarà exclusivament en els partits de Lliga de Campions.Segons revela el diari, la samarreta serà totalment diferent respecte a la que portaran els jugadors en els partits de Lliga, filtrada fa temps. Així com en la primera Nike va basar-se en el dibuix de l'escut, en aquesta s'ha inspirat en barris de Barcelona, com ara Les Corts, Sant Antoni, Sants, el Raval o Gràcia.Concretament, aquesta samarreta inclou les Tres Xemeneies del Poble Sec o la Masia del Barça, un element que fusiona el club blaugrana i representa les Corts al mateix temps. Sigui com sigui, però, les primeres imatges de la samarreta no han acabat de quallar i han generat un fort debat a les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor