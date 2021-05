El Suprem diu que es poden limitar drets sense estat d'alarma «només si és imprescindible i temporal»

El Tribunal Suprem ha rebutjat els dos primers recursos contra les restriccions fixades per les comunitats autònomes després de l'estat d'alarma, el d'Andalusia i el de les Illes Canàries. Segons han informat diversos mitjans, l'alt tribunal ha detallat que les limitacions de drets fonamentals s'han de "justificar amb prou claredat" i només es pot permetre "si és imprescindible i temporal". En el cas d'Andalusia, ha desestimat el recurs sense entrar en el fons, i en el cas de les Canàries, sobre el tancament perimetral de les illes, l'ha rebutjat perquè considera que no s'ha argumentat prou bé la necessitat d'aquesta restriccions. És la primera vegada que el Suprem es pronuncia sobre aquestes qüestions.La sala contenciosa-administrativa, encarregada de resoldre aquestes qüestions, no ha entrat a valorar el fons del recurs de la Junta d'Andalusia sobre el tancament municipal del poble de Montefrío, a Granada, perquè el govern andalús el va aixecar quan el Tribunal Superior de Justícia ho va tombar. El Suprem, però, adverteix el govern espanyol que la seva funció no és "consultiva" i que si es presenta un recurs hi ha d'haver alguna qüestió per resoldre. Recorda, també, que les mesures sanitàries que no hagin estat ratificades per un jutge "no despleguen efectes ni són aplicables" i que en cas que un tribunal denegui una mesura sanitària l'Administració no l'ha de "deixar sense efecte", perquè "mai ha estat legalment eficaç".El Suprem tomba la segona resolució, sobre el tancament perimetral de les Illes Canàries, per "poca motivació" per justificar-la i "inconsistència de la mesura amb altres excepcions previstes". La sala diu que la llei de salut pública de 1986 estableix que es poden fixar limitacions puntuals a la llibertat de circulació sempre que l'Administració -en aquest cas el govern autonòmic- acrediti l'existència d'una malaltia transmissible greu que posi en risc la vida de les persones, justifiqui que la limitació és imprescindible per impedir la transmissió, determini l'abast territorial en funció dels malalts i el lloc on es trobin i també fixi de manera fonamentada el temps indispensable que s'ha de mantenir la restricció. Sobre aquests supòsits, el tribunal competent haurà de jutjar si la justificació "és suficient i si la limitació és "idònia, necessària i proporcionada".

