La diputada del PSC que ha votat «sí» a la investidura d'Aragonès sense voler

Sí, però no. La diputada del PSC, Alícia Romero, ha protagonitzat un moment còmic i de distenció a l'hora de transmetre el vot delegat de la companya de grup, Elena Díaz Torrevejano, durant la investidura de Pere Aragonès com a 132è president de la Generalitat . La portaveu socialista s'ha aixecat per dir el vot de Díaz, però ha sorprès a tota la cambra en cridar un "Sí" i seguidament, corregir-se amb un "No".El moment, sobretot dels escons d'ERC i Junts, que li han acabat agraint "el suport" en la investidura d'Aragonès. Les rialles s'han mantingut uns minuts més, fins que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha demanat ordre als diputats per a poder finalitzar la votació.En acabar el recompte que ha validat el suport de la cambra a Aragonès, el nou president ja té via lliure per prendre possessió -ho farà dilluns vinent a les 20.15 del vespre, en una cerimònia solemne al Saló Sant Jordi de Palau- i per posar en marxa el nou Govern de coalició amb Junts, que aspira a fer perdurable La investidura d'Aragonès és la principal fita d'ERC des que Junqueras -que a Catalunya Ràdio ha indicat que posar una data a la independència és "inviable"- va assumir les regnes del partit durant la tardor d'ara fa deu anys, el 2011.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor