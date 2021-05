El Primavera Sound durarà onze dies i programarà 500 concerts

El Primavera Sound d'enguany se celebrarà per primera vegada durant dos caps de setmana. Del 2 al 4 i del 9 a l'11 de juny el festival aterrarà al Parc del Fòrum i entremig programarà concerts a sales de concerts de la ciutat.Així ho han anunciat els organitzadors aquest divendres, a l'espera que el 25 de maig presentin el cartell de grups convidats. Per ara ja s'ha avançat que el Primavera Sound serà l'escenari del retorn d'Antònia Font i el festival assegura que la "pràctica totalitat" d'artistes que havien de prendre part a l'edició suspesa del 2020, participaran al certament enguany.Les persones que tinguin entrada podran escollir cap de setmana o optar per pagar més i ampliar l'abonament. Els abonaments disponibles també permetran assistir als concerts de les sales de la ciutat.La programació de diumenge a dimecres rebrà el nom de Primavera a la Ciutat i inclourà concerts a la Sala Apolo, Razzmatazz, Sidecar, Luz de Gas o Jamboree, entre d'altres. Entre les actuacions al Parc del Fòrum i a les sales, es faran 500 concerts en 11 dies.El festival té un pressupost de 50 milions d'euros i els seus organitzadors defensen la seva celebració com a eina per a "reactivar" la indústria cultural, en paraules del codirector del festival, Alfonso Lanza. L'objectiu és una assistència de 400.000 persones i generar 350.000 pernoctacions a la ciutat.Lanza també ha anunciat que el festival crea una fundació com a part de la responsabilitat social corporativa de l'empresa organitzadora. L'objectiu és treballar àrees com la música, l'educació, el feminisme, la integració i la sostenibilitat als barris de Barcelona i Sant Adrià de l'entorn del parc del Fòrum.La fundació estarà dotada amb un pressupost de 200.000 euros i es crea després que en ocasions la relació entre festival i veïns no hagi estat fluïda. En edicions anterior, per exemple, entitats veïnals s'han queixat per l'excés de decibels dels concerts al Parc del Fòrum.

