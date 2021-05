Salut preveu que a l'estiu ja no faci falta mascareta a l'exterior

Altres notícies que et poden interessar

La mascareta a l'aire lliure podria tenir els dies comptats. La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha previst que a l'estiu ja sigui innecessària. "si tot va bé". Així, ha valorat que aquesta relaxació "pot arribar ben aviat".La consellera ha afirmat que cap al juliol hi haurà un percentatge de vacunació "prou acceptable" com perquè hi hagi un canvi notable en el dia a dia de la població. "Potser respirem més tranquils"; ha afirmat. Vergés ha reconegut que li sap greu deixar la conselleria perquè tenia projecte a desplegar.La titular de Salut ha valorat també les bones dades de la pandèmia però ha demanat "arribar bé al final". Així, ha indicat que tothom té ja prou coneixement com per detectar situacions de risc i ha considerat que si encara cal dur la mascareta per entrar en espais tancats durant més temps. "No demonitzem la mascareta", ha demanat.Vergés ha assegurat que Catalunya està preparada per començar a rebre turistes. "Hem portat el país a una situació per poder rebre aquests turistes i que s'adaptin a les circumstàncies que hi ha aquí", ha dit en declaracions a TV3.Per últim, ha reconegut que li sabia greu deixar la conselleria de Salut "perquè hi ha molt projecte". Ha assegurat no saber si el futur conseller serà l'actual secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, així com tampoc si ella es mantindrà en l'executiu.

