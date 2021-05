Multa surrealista a una dona de 73 anys: un radar afirma que anava a 298km/h per la Ronda de Dalt

Una dona de 73 anys viu un litigi surrealista amb l'Ajuntament de Barcelona. Un radar de la Ronda de Dalten un tram on només es permet anar a 60km/h. L'afectada ha explicat a El Món a RAC1 que la sanció és literalment impossible perquè el seu Audi Q2 no pot arribar a aquesta velocitat. La Maria Teresa Bonet, de 73 anys, va presentar recurs al consistori barceloní amb l'ajuda del seu fill i la sorpresa va ser majúscula. No només no li han retirat la multa, sinó que l'han justificada assegurant que el radar "està homologat" i hi ha una "constància fotogràfica" sobre la infracció."És una resposta totalment genèrica, això no pot ser. Hi hauria d’haver una persona que es mirés que aquesta velocitat és impossible segons les lleis de la física", ha explicat el fill,L'administració els insta, una vegada i una altra, a presentar recurs, que queda en via morta. De moment, segons han explicat,de multa que suposava la infracció a anar a aquesta velocitat.L'única solució que els queda, afirmen, és la de la via judicial. La Maria Teresa ha perdut sis punts del carnet i està decidida a portar el cas als tribunals. "Fins fa quatre dies no he pogut parlar d’això sense posar-me a plorar; em sembla tan inversemblant", ha explicat. En un cas com aquest i en una conducció a tan alta velocitat,però, evidentment, en aquest cas no hi ha hagut una situació similar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor