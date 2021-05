Troben una solució per combatre la vespa asiàtica, la major amenaça de les nostres abelles

Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona demostra que la vespa asiàtica -o vespa velutina- és l'amenaça més gran de les abelles. Investigadors han registrat durant els últims dos anys com aquesta espècie invasora limita la sortida de les abelles durant tot el dia i va ser la responsable d'una tercera part de les baixes totals dels ruscos monitoritzats.Per intentar evitar aquest fet, en el marc del projecte UABee, es van instal·lar arpes elèctriques de protecció al voltant dels ruscos d'un apiari que abatien més de qautre velutines al dia. De totes maneres, cal assenyalar que aquestes arpes també tenien efectes col·laterals en les pròpies abelles i altres espècies de l'entorn. Malgrat tot, l'informe de la UAB estima que la seva instal·lació va salvar de la predació a més de 14.000 abelles l'any passat fent créixer la producció mitjana de mel a 13 kg per rusc, mentre que la mitjana espanyola se situa en 10 kg i l'europea en 15 kg."Gràcies al monitoratge amb sensors de pes, temperatura i so s'han pogut identificar els ruscos que tenien problemes o aquelles en les quals les abelles estaven marxant, per recuperar els eixams i reforçar-los per mantenir-los actius", explica el director del projecte, Gerardo Caja. "Tot indica que a Espanya i a Europa s'està frenant el declivi de les abelles domèstiques, i el nostre treball demostra que amb bon maneig i control de la nova plaga de vespa asiàtica es podria mantenir la població i la producció dels ruscos", afegeix el professor del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB.El projecte UABee es va iniciar el maig de 2019 amb l'objectiu de construir un abellar experimental per a la demostració (visites per entrar en contacte amb l'apicultura i la biologia de les abelles), l'ensenyament (cursos de formació per a universitaris i professionals del sector) i la recerca sobre l'apicultura i la biologia de les abelles.Es tracta d'un abellar experimental únic a Catalunya, i amb la segona fase de monitoratge electrònic que s'inicia ara es converteix en l'únic apiari completament monitoritzat de tota Espanya, la qual cosa permetrà estudis més detallats en el futur. Constituït inicialment per sis ruscos destinats a allotjar colònies estàndard i amb la possibilitat de modificar la seva configuració segons l'activitat i la grandària de la colònia, la instal·lació s'ha ampliat recentment a una desena de ruscos.UABee allotjarà també projectes de recerca en col·laboració amb altres institucions, orientats a l'estudi de la metabolòmica de l’abella, els processos químics que tenen lloc a l'interior de les cèl·lules del seu organisme. En el projecte participa com a fundador l'empresa Granja San Francisco i està obert a la col·laboració amb altres empreses relacionades amb el sector alimentari, veterinari i social.

