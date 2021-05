Un bar de Valls regala ganivets entre els clients com a crítica a la inseguretat al barri antic

Un bar de Valls ha començat a regalar ganivets entre els seus clients com a acció crítica per denunciar la inseguretat que es viu al barri antic. Amb aquesta iniciativa irònica, amb gran repercussió a les xarxes, es vol fer palès el malestar de comerciants i veïns de la zona, que porten temps queixant-se de la delinqüència i deixadesa al centre històric. "La gent n'estem molt cansats i diem prou, s'ha acabat el bròquil", manifesta Jordi Sans, propietari del bar i impulsor d'aquesta acció simbòlica.Avisa que al barri ja s'ha arribat a una situació límit, amb pisos ocupats, habitatges ruïnosos, tràfic de droga, i robatoris, i que la gent que hi viu i treballa ha de conviure amb aquesta "degradació contínua" del centre de la ciutat. A partir d'aquí, demanen a l'Ajuntament de Valls que hi intervingui.Malgrat el reforç policial i les noves càmeres de seguretat instal·lades en determinats punts de la zona, consideren que no n'hi ha prou. Lamenten que no es disposi de cap pla estratègic i social per fer front a aquestes problemàtiques.A través de les xarxes, botiguers i ciutadans denuncien situacions concretes. A tall d'exemple, critiquen que s'enderroquessin edificis per habilitar una zona d'aparcament, en el solar conegut com ca la Mateueta, que ha acabat sent un punt d'encontre per a petits traficants. "Tot plegat esdevé un caldo de cultiu molt difícil de poder-ho arreglar, ja fa masses anys que ho estem denunciant", avisa Sans, que té el bar a la plaça de l'Oli.Molt a prop també s'hi troba l'edifici del futur Museu Casteller de Catalunya, encara per obrir. "Un bolet amb el qual s'hi ha dedicat molt temps i que ha tingut un sobrecost brutal" retreu Sans.

