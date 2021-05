Situació mai vista a Eurovisió: la final tindrà una actuació sense precedents

Duncan positivo. Si gana Islandia será histórico: NADIE entregando el premio a NADIE — AndresenlaRed (@andresrodgar) May 20, 2021

Després de la pausa del 2020 per la pandèmia del coronavirus, el festival d'Eurovisió se celebra aquest dissabte a Rotterdam. Serà una gala atípica i s'hi viurà una situació mai vista abans: una de les actuacions serà en diferit.Aquest dijous es va fer la segona semifinal del certamen i el grup Dadi & Gagnamagnið, que representa Islàndia, va haver d'actuar en diferit. A principis de setmana es coneixia que un dels membres del grup havia donat positiu en coronavirus i, per tant, no podrien actuar a la semifinal com tots els altres participants.Així doncs, quan va ser el torn dels islandesos, els teleespectadors van poder gaudir de l'actuació gràcies a un vídeo enregistrat durant els primers assajos a l'escenari de Rotterdam. Un fet que es veurà repetit a la final d'aquest dissabte. L'actuació d'Islàndia en serà una sense precedents: mai abans un grup que participava en el certamen hi havia actuat a través d'un vídeo.Però aquesta no és tota la incidència que la Covid ha tingut, per ara, al festival. El guanyador del 2019, el representant dels Països Baixos Duncan Laurence, tampoc podrà actuar a la final, ja que ha donat positiu en coronavirus aquest dijous. Un fet que repercuteix també a l'hora d'entregar el premi: és habitual que l'anterior guanyador el lliuri al nou vencedor.Per tant, en el cas que Islàndia es proclami guanyadora de la final es podria viure una situació molt particular: ni els escollits podran recollir-lo en persona ni l'actual guanyador, Laurence, podrà lliurar-lo. Un fet que ja ha obert polèmica a les xarxes amb tuits com "Ningú entregant el premi a Ningú".

