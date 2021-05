Un total de 35 entitats empresarials es mobilitzen per a l'ampliació del Prat

Els sectors econòmics es mobilitzen per l'ampliació del Prat. Com ja va avançar NacióDigital, Foment del treball ha impulsat un acte que es vol massiu per reclamar a les administracions públiques que facilitin un acord per aprovar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, tal i com està previst al Pla Director. L'acte reivindicatiu es farà el 2 de juny a Esade. Dijous, un ttoal de 35 entitats es van reunir a la seu de Foment per acabar d'organitzar l'acte. Entre elles hi ha la Cambra de Barcelona, el Cercle d'Economia, Barcelona Tech City, Mobile World Capital, el Círculo Ecuestre, el RACC, Esade i la UFEC.L'ampliació prevista al Pla Barcelona consisteix en una nova terminal satèl·lit i l'ampliació de 500 metres d'una de les pistes paral·leles. La inversió estimada per a la nova infraestructura és de 1.700 milions d'euros en el període 2022-26. Des de l'àmbit empresarial se subratlla que aquesta és una "darrera oportunitat" per fer factble l'ampliació.Des de la patronal s'és conscient que el projecte -que requereix també del suport de la UE- planteja la necessitat d'integrar un plantejament ecològic. La infraestructura ha d'incloure l'increment de les zones de protecció de la natura, buscant l'equilibri entre la protecció dels espais del delta del Llobregat i el creixement de l'economia.L'acte empresarial del 2 de juny s'inscriu també en la voluntat dels sectors empresarials d'elevar el to de la seva veu i incidir més sobre les prioritats de les administracions. Per això es repeteix des de Foment que el referent és la mobilització assolida en l'acte unitari del 4 de març , en què es va exigir al Govern que se centrés en la recuperació al crit de "Ja n'hi ha prou!".

