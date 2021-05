Ja es pot pagar el bitllet senzill amb targeta en alguns autobusos de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han impulsat un projecte per pagar i validar el bitllet senzill de l'autobús amb targeta bancària. Aquest mecanisme estarà disponible a les línies V3 i 46 a partir d'aquest divendres i s'entendrà a tota la xarxa d'autobusos en els pròxims sis mesos.El sistema admet pagaments amb targetes de dèbit i de crèdit de les principals entitats bancàries, així com amb dispositius mòbils o rellotges intel·ligents. El projecte requerirà una inversió total d'1,4 milions d'euros i pretén donar més facilitats per a l'accés a l'autobús a persones que no són usuàries habituals.L'objectiu de TMB és facilitar que usuaris esporàdics del transport públic puguin fer servir el bus, sobretot els turistes. "Volem que això serveixi per arribar a usuaris que quan arriben a la ciutat no van en bus per la dificultat de la compra de bitllets", ha dit el conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi, en la presentació del nou sistema de pagament.La regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha posat l'accent en el fet que les línies V3 i 46 connecten amb l'aeroport i, per això, han estat les escollides per iniciar el desplegament del nou sistema de pagament.

