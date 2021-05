L'oci nocturn torna a Sitges en un assaig clínic amb tests i mascaretes

Cinc bars musicals de Sitges han tornat a viure, efímerament, una nit de festa. El Primer de Maig, més conegut com a "Carrer del Pecat", ha estat l'escenari d'un assaig clínic que ha permès que 300 persones poguessin cantar i ballar sense haver de mantenir distància de seguretat. Totes han hagut de superar un test d'antígens i durant tota la nit ha estat indispensable dur posada una mascareta quirúrgica facilitada per l'organització.De l'experiment, el sector espera evidenciar la seguretat sanitària de pubs i discoteques per accelerar-ne la reobertura. "Estem convençuts que aquesta nit serà la palanca definitiva per arrencar i demostrar que l'oci nocturn és segur", ha asseverat el president de l'Associació de Bars Musicals del Carrer del Pecat, Damià Orts.Tot i que prèviament s'esperava la participació de 400 persones, a darrera hora hi ha hagut un centenar de baixes que han reduït la xifra fins els 300 voluntaris que aquesta nit han accedit als pubs del Carrer del Pecat. Tots han donat negatiu de Covid-19 al test d'antígens practicat hores abans, com també ho han fet els 100 membres de l'organització. Així, el cribratge s'ha resolt amb 405 negatius i cap cas positiu.Entre els participants, la mitjana d'edat ha estat de 36 anys, segons ha detallat el subdirector general de drogodependències, Joan Colom. L'inscrit més jove tenia 18 anys, mentre que el més gran, 76. Pel que fa al sexe, l'assaig ha buscat la paritat, de manera que el 52% dels assistents han estat homes i el 48%, dones. Salut també ha puntualitzat que el 80% era de Sitges, mentre que la resta procedia d'altres municipis del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat o de l'Hospitalet.

Entrada regulada al Carrer del Pecat. Foto: ACN

Al voltant de les 23.30 h, l'espai on es concentren els bars Everlasting, Pachito, Rich Monkey, Las Vegas i Blitz ha rebut esglaonadament gent "il·lusionada" per tornar a viure una nit de ball, música i copes que s'ha allargat fins les 3 de la matinada. "Fa un any que no sortim de nit i sembla que sigui la primera vegada", explicava l'Esteve, de Vilafranca del Penedès, que veia l'assaig com "una bona oportunitat per provar de quina manera es pot anar de festa".

Haver de superar un test d'antígens, garantir la higiene de mans i dur mascareta han estat els tres requisits que han hagut de seguir tots els assistents durant la reobertura dels bars d'aquest dijous. A diferència de les tradicionals recomanacions sanitàries, però, no han hagut de mantenir una distància de seguretat dins el carrer que reuneix els bars musicals, "perquè volem que la nit sigui el més semblant a una nit de festa habitual", han apuntat els organitzadors."Això és increïble, monumental!", exclamava la Celine, de Sitges, que assegurava que la gent jove "necessitava" una nit de pubs oberts. Un entusiasme que compartien la Lorena i l'Anna, dues amigues de Sitges i Sant Pere de Ribes, que s'han retrobat aquest dijous aprofitant la celebració de l'assaig clínic: "Estem molt contentes de poder sortir en un ambient tan controlat i poder donar suport als locals d'oci".Des de l'Associació de Bars Musicals, impulsors de l'assaig i membres del Gremi d'Hostaleria de Sitges, han celebrat "la culminació de mesos de treball i de convèncer l'administració que calia fer una prova amb la reobertura de l'oci nocturn". El seu president, Damià Orts, ha augurat l'èxit de l'assaig clínic per accelerar la reobertura de pubs i discoteques.Un aixecament de persianes que també ha anhelat l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha recordat que l'oci nocturn sosté bona part de l'economia local: "Cal que obrin", ha recalcat, confiant que de la prova del Carrer del Pecat en sorgirà un calendari de recuperació de l'activitat nocturna. "Esperem que les dades recopilades contribueixin al conjunt de Catalunya", ha assenyalat la regidora de Salut, Elisabet Pérez.

Pista de ball d'un dels bars musicals oberts. Foto: ACN

Per analitzar la incidència de la Covid-19 en la reobertura efímera d'aquesta nit, tots els assistents seran citats novament d'aquí a sis dies a Sitges per fer un segon test d'antígens. Els resultats obtinguts en aquest últim cribratge es compararan amb un grup poblacional de les mateixes característiques que els participants a l'assaig. La previsió és presentar els resultats i conclusions de l'experiment clínic a mitjans de juny.L'assaig d'aquest dijous ha estat finançat per l'Ajuntament de Sitges, amb un pressupost d'entre 15.000 i 18.000 euros, segons fonts municipals. La supervisió científica va a càrrec de l'IDIAP Jordi Gol, amb suport del Departament de Salut.

