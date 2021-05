Junqueras acudirà al ple d'investidura d'Aragonès

Oriol Junqueras acudirà aquest divendres al ple d'investidura que convertirà Pere Aragonès en el primer president de la Generalitat d'Esquerra Republicana des de la restauració de la democràcia, segons ha avançat TV3.El president dels republicans ha obtingut un permís per sortir de la presó de Lledoners i arribarà al Parlament a mig matí. Es preveu que hi pugui ser durant la votació que ha d'investir Aragonès, tot i que probablement no podrà entrar a l'hemicicle per les restriccions que imposa la pandèmia del coronavirus.

