Multa de 12.000 euros per a un adolescent que va propiciar una agressió homòfoba la passada revetlla de Sant Joan a Barcelona, segons avança TOT Barcelona . L'agressor de quinze anys va agredir, amb un altre noi major d'edat, una parella homosexual. El menor d'edat va propiciar un cop al cap a un membre de la parella amb una ampolla de vidre. En quedar la víctima estesa a terra, l'agressor va donar una puntada de peu a la boca.Mentre la parella estava fugint de l'atac, els agressors van insultar a les víctimes amb insults homòfobs i van atacar a l'altre membre de la parella. La primera víctima va haver de sotmetre's a un tractament odontològic i de cirurgia estètica per arranjar la cicatriu resultant de l'agressió. I les dues víctimes van haver de ser ateses pel SEM i els Mossos d'Esquadra just després de l'agressió.La indemnització de 12.000 euros per a la parella és part de la sentència de conformitat signada per les acusacions, la fiscalia i l'Observatori contra l'Homofòbia, i la defensa. Les acusacions han acceptat rebaixar les peticions de penes d'internament d'acord amb la resolució de l'equip tècnic dels jutjats que desestimava l'ingrés a un centre per part del menor. L'agressor ha acceptat la culpa, estarà sota llibertat vigilada durant dos anys i participarà en un curs d'acceptació de la diversitat.

