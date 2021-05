Llum verda al «passaport Covid» per viatjar lliurement per Europa a l'estiu

Altres notícies que et poden interessar

El Parlament Europeu i el Consell Europeu han arribat a un acord per tirar endavant el passaport sanitari per facilitar viatges entre països a l'estiu, que rebrà el nom de "certificat digital europeu" i entrarà en vigor l'1 de juliol.Les PCR de les persones sense vacunar no seran gratuïtes, com reclamaven alguns eurodiputats, però la Comissió Europea preveu destinar 100 milions d'euros perquè aquestes proves tinguin un preu "assequible".El certificat s'expedirà de forma gratuïta i estarà tant en la llengua del país d'origen com en anglès. A més, ha de comptar amb un codi QR que pugui ser llegible en qualsevol dels territoris per verificar la seva autenticitat. Tindrà format digital o bé en paper.Amb la vocació d'evitar que aquest passaport suposi un privilegi per a les persones vacunades respecte a les que no ho estan, s'especifica que tenir-lo no serà una condició indispensable per poder viatjar a un altre territori, sinó que, en tot cas, determinarà en quines condicions pot fer-ho les persones que sí el tinguin. Així, en principi, els vacunats s'estalviaran les PCR i la resta no es veuran obligats a fer quarantena si presenten una PCR o una prova d'haver superat la Covid-19. Si bé els governs europeus s'han compromès a eximir de tests addicionals o quarantenes als portadors del certificat, es reserven el dret a reimposar restriccions sanitàries si són "necessàries" i "proporcionades" per controlar la pandèmia.el de vacunació per a les persones que hagin estat immunitzades, el dels viatgers que s'hagin fet un test previ i el d'aquelles que acreditin que han passat la malaltia. Les dades que constaran en el document seran el nom i els cognoms, la data de naixement, el tipus de vacuna que se li ha subministrat, la data i el lloc on es va produir la vacunació i si s'han completat les dues dosis o només una.Això vol dir que el document especificarà amb quina de les vacunes autoritzades per l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha estat immunitzat el viatger: Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Janssen. Tot i això, també el podran obtenir els que hagin rebut la vacuna russa Sputnik V o la xinesa Sinopharm i totes aquelles que hagin estat acceptades per l'Organització Mundial de la Salut. Hi haurà, però, diferències.Les persones vacunades amb un dels productes avalats per l'EMA gaudiran de lliure circulació sense restriccions entre els països europeus encara que només hagin rebut la primera de les dosis i els falti la segona. Les que hagin rebut la vacuna russa o xinesa, en canvi, es lliuraran de les restriccions si el país de destí les reconeix com a vàlides.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor