La nova funció de WhatsApp per arxivar i silenciar un xat per sempre

Una nova funció de WhatsApp, disponible per a alguns usuaris, permetrà silenciar de forma automàtica tots els xats arxivats. La nova opció rebia el nom de "mode vacances" en algunes versions beta i finalment s'ha batejat com a "el nou arxiu", segons WABetaInfo.Amb aquesta actualització de WhatsApp, si s'arxiva un xat, no se'n rebrà cap notificació més quan es rebin nous missatges. La conversa quedarà silenciada automàticament. Només apareixerà a la part superior de la llista de xats quants missatges s'han rebut en xats arxivats.Per activar aquesta opció, caldrà marcar "Mantingues els xats arxivats" en l'apartat "xats" dels ajustos de WhatsApp. La nova funció serà opcional i, si no es canvia als ajustos, els missatges de les converses arxivades continuaran apareixent al llistat dels missatges.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor