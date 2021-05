«País», «Catalunya» i «Generalitat», les paraules més usades al discurs d'Aragonès

El candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut aquest dijous amb els suports per a la investidura ja lligats . És el tercer cop que els reclamava i sembla que serà la definitiva, si res no canvia. I a diferència de les temptatives fallides prèvies, el discurs ha estat molt breu, però igualment ha repetit com a paraules més usades "país" i "Catalunya", tal com ja va fer en la primera de les intervencions . El primer mot l'ha utilitzat 40 cops i el segon, 31, prop de la meitat que aquell 26 de març, quan va estar més estona al faristol.En tot cas, en aquell primer discurs, el tercer mot que més va sonar va ser "govern", mentre que aquest cop ha estat "Generalitat", que ha pronunciat en 27 ocasions. "Govern", en canvi, queda molt per sota, amb 12. En quart lloc, emergeix la paraula "ciutadania", amb 24 repeticions, tantes com amb "nova". Per darrere, ha esmentat 20 vegades "això" i "tots"; 18 vegades "cap" i "llei"; i 17 vegades "republicana", "social" i "tot".Entre els mots més utilitzats per Aragonès també hi ha "possible" i "transformació" (14 repeticions), "progrés" i "autodeterminació" (13), "democràtica" i "amnistia" (10) o "confiança", com la que ha hagut de treballar amb Junts i ha citat en 9 ocasions, tantes com "avançar" o "Parlament". Igualment ha esmentat fins a 17 cops la "independència" en les seves diverses formes (independentista, independentisme, independència...).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor