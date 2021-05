El propietari d'un equip xinès obliga a fer jugar el seu fill... de 126 quilos

126kg and he’s playing pro football?! 🤣 pic.twitter.com/Txbf8jYIPM — Ollie 👹 (@LubanDesign) May 18, 2021

Un multimilionari xinès ha protagonitzat les notícies esportives més excèntriques de les últimes setmanes. Aquesta mateixa temporada, He Shihua va comprar el club de futbol Zibo Cuju i va començar a imposar diverses normes i restriccions que han condicionat el bon funcionament de l'entitat, tant a nivell esportiu com a nivell d'imatge. Una d'elles, ha estat molt mal rebuda: ha obligat fer jugar el seu fill, de 126 quilos i amb unes aptituds nefastes per jugar al futbol. Les imatges, que s'han fet virals, ho demostren.El seu estat físic impedeix que el fill de Shihua estigui capacitat per fer diverses passades funcionals als seus companys o ni tan sols córrer per la gespa. Però no ha estat l'única excentricitat que ha imposat el multimilionari. Quan va comprar el club va imposar que ell duria el 10 i podria entrar a jugar quan volgués. A hores d'ara, l'equip va últim de la segona divisió xinesa, amb només 1 punt.

