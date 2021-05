Més antiavalots a Barcelona per evitar aglomeracions a les nits

Altres notícies que et poden interessar

Els dispositius policials per evitar aglomeracions durant les nits a Barcelona comptaran amb més agents antiavalots a partir d'aquest cap de setmana. La Brimo i l'Arro destinaran més efectius a aquesta tasca, tal com ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper.Segons el conseller, l'objectiu és garantir el compliment de les mesures sanitàries. Sàmper ha assegurat que l'objectiu dels dispositius és la prevenció i que es desplegaran a primera hora de la nit especialment en els punts de la ciutat on s'han registrat més concentracions els últims dies.Entre aquests punts estratègics hi ha la platja de Sant Miquel, la de la Barceloneta, el passeig del Born, el de Lluís Companys, la plaça dels Àngels o els parcs de les Tres Xemeneies i de l'Espanya Industrial. Aquest desplegament es farà en coordinació amb la Guàrdia Urbana.

