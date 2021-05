El govern espanyol preveu prohibir vols per viatges que en tren es poden fer en 2,5 hores

El govern espanyol se suma a la tendència internacional de limitar els vols pel seu impacte ambiental. L'executiu de Pedro Sánchez preveu la prohibició dels trajectes en avió que tinguin una alternativa en tren inferior a 2,5 hores de durada.Així s'inclou en l'informe Espanya 2050 presentat aquest dijous per l'executiu, un document que planteja la reducció en dos milions de tones de les emissions del transport a Espanya aquell any.França ja va aprovar a l'abril abolir els vols domèstics substituïbles pel tren en trajectes de menys de dues hores i mitja, com a part d'un pla per reduir les emissions de carboni del país a nivells del 1990 abans del 2030.L'executiu espanyol preveu també implantar una taxa de viatgers freqüents o un nou impost sobre els bitllets d'avió que augmenti en funció de la proximitat de la destinació. A més, es preveu ajustar la fiscalitat del transport de carretera a l'ús real del vehicle.

