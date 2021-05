Nil Moliner inaugurarà els concerts d'estiu a l'Estadi Olímpic el 29 de maig

Nil Moliner serà el primer dels artistes que actuarà aquest estiu a l'Estadi Olímpic, davant de 3.000 persones assegudes i amb "tots els protocols de seguretat i distància social". El seu concert forma part del Guitar BCN i estava programat inicialment al Sant Jordi Club perquè els organitzadors confiaven que per aquestes dates podria disposar públic de peu en aquest recinte.En no ser així, i havent exhaurit les localitats, l'amplitud de l'Estadi s'ha convertit en l'alternativa per celebrar el concert. Aquest estiu l'Estadi Olímpic serà seu d'altres concerts i cicles de promotors diversos, de fins a 3.000 persones, i en condicions favorables amb part del cost subvencionat amb fons municipals per ajudar el sector en un any difícil.