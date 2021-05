Un mort en un accident múltiple entre un autocar, un camió grua, una furgoneta i un cotxe

El conductor d'un autocar ha mort aquest dijous en un accident de trànsit a la C-14 al terme municipal d'Alcover (Alt Camp), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'investiguen, un camió grua i un autocar sense passatgers han xocat al punt quilomètric 25. El conductor del primer vehicle ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. En el sinistre també hi ha hagut implicats un turisme i una furgoneta, els conductors dels quals han resultat il·lesos.La carretera ha quedat tallada en els dos sentits de la circulació i en sentit nord el trànsit es desvia per la C-37. Arran de l'accident s'han activat nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers, i tres unitats i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques, a més de suport psicològic.

