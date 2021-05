Zucchero, Vetusta Morla i Pablo Alborán són alguns dels sis artistes que s'han incorporat a la programació del Festival de la Porta Ferrada, tal com han anunciat els promotors aquest dijous al migdia. Zucchero serà l'encarregat del festival i Vetusta Morla el tancarà en el que serà el seu debut al certamen musical de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Manuel Carrasco també tornarà al Porta Ferrada i Sílvia Pérez Cruz hi actuarà per presentar Abril 2020.El festival també oferirà un concert conjunt de Pau Vallvé amb El Petit de Cal Eril. Les localitats pels nous espectacles de Zucchero, Sílvia Pérez Cruz i Pau Vallvé es posaran a la venda aquest divendres a les dotze del migdia.

Zucchero Foto: ACN

L'italià Zucchero inaugurarà la 59a edició del festival de la Porta Ferrada la nit del 16 de juliol. Serà l'únic concert que oferirà a l'Estat aquest 2021 en què l'artista repassarà els seus grans èxits en format acústic i estarà acompanyat per dos dels músics habituals que actuen amb la banda de Prince.L'endemà serà el torn de la gironina Sílvia Pérez Cruz, que tancarà el primer cap de setmana del festival el 17 de juliol amb la presentació d'Abril 2020. La cantautora arriba a Porta Ferrada després d'esgotar les entrades de quatre concerts en diversos espais al Voll-Damm Festival Jazz de Barcelona.A finals de juliol serà el torn de Manuel Carrasco (24 de juliol) i Pablo Alborán (30 de juliol). Els dos cantautors espanyols tornaran a Sant Feliu de Guíxols amb dos concerts exclusius a Catalunya. El de Carrasco serà una de les cinc úniques actuacions que oferirà aquest estiu. Per l'altra banda, el malagueny torna a terres catalanes després dels quatre sold-outs que va fer al Palau Sant Jordi de Barcelona.El 15 d'agost Pau Vallvé i El Petit de Cal Eril combinaran la seva música per oferir una vetllada de pop i sensibilitat. Es tracta d'una nit de música indie pop catalana amb dos dels noms més arrelats del gènere en català.Per últim, Vetusta Morla s'estrenarà a Sant Feliu de Guíxols amb la cloenda de la 59a edició del festival, la nit del 21 d'agost. Les entrades per aquest concert, conjuntament amb les de Zucchero, Sílvia Pérez Cruz i Pau Vallvé amb El Petit de Cal Eril es posaran a la venda a partir d'aquest divendres 21 de maig a les dotze del migdia. Pel que fa a les localitats de Carrasco i Alborán, ja estan disponibles.