Altres notícies que et poden interessar

Ens trobem en plena primavera, amb l'arribada de el bon temps i de la calor. Però amb això, amb l'explosió al pol·len. Tot i això, aquest any hi ha una aliada: la mascareta, que en certa mesura pot ajudar-nos davant de l'exposició als al·lèrgens. Precisament per la pandèmia, ara cal tenir clar quan tenim símptomes de Covid i quan estem reaccionant al pol·len.La doctora Ana Pérez Montero, una de les millors al·lergòlogues de l'Estat segons Forbes i cap del servei d'Al·lergologia de l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, recorda que els símptomes principals que produeix la Covid són febre, tos, mal de cap i dificultat per respirar.En canvi, el pol·len sol provocar esternuts, mucositat nasal líquida, tos i, en ocasions, sensació de falta d'aire. Aquests símptomes són més acusats quan són al carrer i milloren en l'interior dels domicilis i amb antihistamínics. En tot cas, la doctora aclareix que ser al·lèrgic "no comporta un major risc d'infecció per coronavirus".En aquesta línia, el president del Comitè d'Aerobiologia de la Societat Espanyola d'Al·lergologia (SEAIC), Ángel Moral de Gregorio, enumera les diferències que existeixen entre els símptomes d'una al·lèrgia al pol·len i de la Covid-19: "els símptomes més característics d'una al·lèrgia són la picor d'ulls i de nas, el llagrimeig, els esternuts i la mucositat líquida transparent. La seva durada pot ser prolongada i la intensitat variable".En paral·lel, apunta que els símptomes produïts per la infecció de coronavirus es caracteritzen per: febre, tos i dificultat per respirar. "Aquests dos últims poden aparèixer en pacients amb asma per culpa al·lèrgia a pòl·lens, però no la febre". Així, la temperatura corporal seria l'indicador més fiable per demostrar si es tracta de Covid o no.A més, explica que "en l'asma els pacients s'autoescolten sibilacions, mentre en la infecció per coronavirus no. També s'ha de saber que la mucositat nasal en la Covid-19 sol ser groguenca o verdosa, i que la malaltia s'associa a altres símptomes com malestar general, dolors musculars, diarrea i pèrdua de gust i olfacte", sentencia l'especialista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor