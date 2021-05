La llista Forbes de millors universitats de l'Estat no n'inclou cap de catalana

En un dels seus característics llistats, la publicació ha seleccionat les que considera les 20 millors universitats de tot l'estat espanyol. La tria ha provocat una elevada polseguera per diverses raons: no hi ha cap universitat catalana -tampoc basca-, un quart d'elles són catòliques i hi ha una forta presència de centres privats. Podeu consultar la llista completa aquí. Forbes consideraÉs un centre cristià gestionat per l'Opus Dei, que la mateixa revista destaquen "la preparació per a la vida laboral i la qualitat del professorat i la investigació". A més de la ràtio d'un professor per cada vuit alumnes, de mitjana. Un quart de les universitats que apareixen a la llista són catòliques o cristianes.La revista explica quins han estat els criteris pels quals han triat aquestes 20 universitats i com han estat escollits. "Han estat [els criteris] analitzats per un comitè internacional d'experts en educació superior, que ha valorat el pes que ha de tenir cada un d'ells en la puntuació final, tenint en compte les particularitats de sistema universitari espanyol", escriuren. Forbes assegura que els seus criterisPrecisamentde tot l'estat espanyol. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és la millor universitat d'Espanya segons Times Higher Education . Ocupa la posició 152. Per darrere hi són la Universitat Autònoma de Barcelona, en el lloc 182, i la Universitat de Barcelona, en el 198.La resta de centres de l'Estat ja ocupen posicions a partir de la 250, quan apareix la Universitat de Navarra. El primer lloc del rànquing l'ocupa Oxford, a Gran Bretanya, seguida d'Standford i Harvard, als Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor