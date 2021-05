Ajornat sense data el judici dels dos mossos que anaven amb Puigdemont quan se'l va detenir

L’Audiència Nacional ha ajornat sense nova data el judici que havia de començar el dilluns vinent dels dos mossos d'Esquadra que acompanyaven l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan se'l va detenir a Alemanya la primavera del 2018. El motiu esgrimit és la malaltia del familiar d'un advocat de la defensa. La fiscalia els demana tres anys de presó per un delicte d'encobriment, ja que sosté que els dos mossos "ajudaven Carles Puigdemont, conscients que era investigat a Espanya per la seva participació en fets constitutius de delicte de rebel·lió i altres" i que el jutge instructor de la causa al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, "havia emès una ordre europea de detenció i entrega".A l’escrit d’acusació, la fiscalia relata que els dos mossos van aprofitar els dies lliures que tenien per desplaçar-se a Waterloo i allà, uns dies després, el 23 de març del 2018, una persona “no identificada” els va demanar que anessin a buscar Puigdemont i que el traslladessin a Brussel·les. “Els dos acusats van sortir de Brussel·les conduint un cotxe i van arribar a Estocolm a una hora per determinar. En aquesta ciutat van recollir Carles Puigdemont i van iniciar el retorn a Brussel·les”, relata.Només dos dies després, el 25 de març, agents de la policia alemanya (BKA) van interceptar el vehicle en un aparcament d’autopista, a la frontera entre Dinamarca i Hamburg. Un cop identificat, van detenir Puigdemont “en existir una ordre de detenció expedida per les autoritats judicials espanyoles interessant la seva entrega”. A la resta d’ocupants, els dos mossos i Matamala i Alay, van poder continuar el viatge després d’identificar-los.La fiscalia recorda que l’ordre de detenció es va emetre quan Puigdemont estava a Hèlsinki, on s’havia desplaçat el 22 de març procedent de Suïssa i el mateix dia de l’emissió, el 23 de març, va abandonar Hèlsinki.A la interlocutòria on l’Audiència Nacional proposava jutjar els dos agents per encobriment, el magistrat Manuel Gacía Castejón, remarcava que “malgrat la seva condició de funcionaris de la policia i amb ple coneixement que Puigdemont tenia una ordre de detenció europea, el van ajudar a intentar evadir la justícia".El judici havia de començar aquest dilluns i estava previst que duraria quatre dies. Després de les qüestions prèvies i l’interrogatori als dos acusats, entre dimarts i dimecres havien de declarar com a testimonis set policies nacionals, el qui era el cap d'operacions de la Comissaria d'Informació, l'intendent Miquel Justo Medrano, i els dos altres acompanyants de Puigdemont, Josep Maria Matamala i Josep Lluís Alay. La prova documental havia d'incloure oficis de les ambaixades d’Alemanya, Suècia i Dinamarca i documents de la fiscalia de Bèlgica. Les conclusions estaven previstes pel dijous.Pels dos acusats, a part de tres anys de presó per encobriment, la fiscalia també sol·licita inhabilitació especial per exercir un lloc de treball o càrrec públic durant el temps de la condemna.

