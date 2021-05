Dos nens ferits per la peça d'un tren que va sortir disparada a l'Ampolla

Un dels dos nens ferits ahir a la tarda per la peça que va sortir disparada d'un tren a l'Ampolla està ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Després de l'excursió de final de curs, l'alumnat de 5é de primària de l'Escola de Remolins de Tortosa estava esperant a l'estació de l'Ampolla, quan un tren de Llarga Distància de Renfe que passava per allà va patir el despreniment d'una peça, impactant contra dos dels estudiants, d'11 i 12 anys.La peça en concret seria el faldó del comboi 10165, la qual hauria sortit disparada arrossegant amb ella algunes pedres, que va projectar sobre els xiquets. Per precaució, el tren, que viatjava de Barcelona a Cartagena, es va aturar a l'estació de Vinaròs per ser inspeccionat per la Guàrdia Civil.Segons el SEM, els dos ferits van ser atesos cap a les 16.40 hores de la tarda i van ser traslladats lleus a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Posteriorment, i també segons han dit des del centre educatiu a l'Aguaita, si bé un dels alumnes va rebre ahir mateix l'alta, tot i tenir la mà inflada, l'altre ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on estarà una setmana, com a mínim, en observació.

