Robles adverteix el Marroc sobre la crisi de Ceuta: «Amb Espanya no es juga»

La ministra de Defensa,, ha acusat aquest dijous al Marroc d'estar sotmetent Espanya, vulnerant les normes de dret internacional. "No acceptarem el més mínim xantatge ni qüestionament de la integritat territorial", ha advertit. "La integritat d'Espanya no és negociable ni està en joc i farem servir tots mitjans necessaris per garantir la integritat territorial i vigilar les fronteres", ha dit contundent Robles en una entrevista a RNE. En aquest marc, ha acusat al Marroc de vulnerar les normes de dret internacional "llançant" els seus ciutadans, inclosos menors, a travessar la frontera amb Espanya. I ha insistit que la posició de Govern és "contundent" davant d'aquest tipus de "xantatges"., ha avisat.Robles ha parlat d' una crisi "molt seriosa" que creu que no es pot "passar per alt" i espera que el Marroc hagi "tret conclusions" de la resposta d'Espanya i de la Unió Europea. "Espero que el Marroc compleixi les mínimes regles de dret internacional", ha manifestat.i de la Unió Europea i això en dret internacional no és assumible".A més, ha posat el focus en l'aspecte humanitari de la crisi, acusant el Marroc "d'utilitzar" a nens "saltant-se qualsevol regla de dret internacional". Davant d'aquesta actitud, ha elogiat l'exemple donat pels membres de les Forces Armades, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les ONG rescatant a les persones que arribaven a Ceuta.La ministra de Defensa ha reconegut a més que no entén la finalitat del Marroc amb aquest "xantatge", perquè. Així, ho ha citat com un país "veí i amic" però creu que ha de "reconsiderar el que ha fet". "Estic segura que la diplomàcia marroquina sabrà treure les seves conseqüències", ha apuntat., igual que a Melilla i en gairebé totes les ciutats espanyoles, i ha explicat que estan treballant a la frontera en coordinació amb els efectius de les forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.Robles també ha defensat la decisió de la ministra d'Afers Estrangers,per raons humanitàries, que ha recordat que "són un component més del dret internacional". Ha dit que no està en el detall de l'assumpte perquè la decisió va correspondre a Laya, però ha insistit que "els pronunciaments humanitaris estan previstos en el dret internacional".

