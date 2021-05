Troben el cotxe d'un jove del Moianès desaparegut des de dilluns

Nova troballa en la recerca de l'Àlex, el jove de 32 anys i veí de Castellterçol (Moianès) que va desaparèixer aquest dilluns, 17 de maig . Segons ha pogut saber aquest diari, els equips policials i de seguretat que estan treballant per trobar-lo, van identificar, aquest dimecres a la tarda, el seu cotxe. Concretament, el vehicle va ser trobat en perfecte estat a la zona de Centelles, ubicació que freqüentava per escalar.De fet, el gruix de la cerca s'està duent a terme pels boscos d'Osona, i especialment per l'entorn de Centelles.Precisament, des de l'Ajuntament de Centelles demanen col·laboració de voluntaris que coneguin el territori per la cerca del jove . El punt de control està situat a Balenyà al Gra d’Or (c. de Vall-llossera, 1). Els responsables de l’operatiu els hi assignaran una zona i els donaran les pautes oportunes perquè aquesta cerca vagi d’acord amb les tasques que estan fent els professionals.

