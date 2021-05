Mor un treballador en caure 15 metres des de la teulada d'una magatzem a l'Alt Camp

Un treballador ha mort aquest dimecres després de patir un accident laboral a l'edifici nou de la cooperativa del Pla de Santa Maria (Alt Camp). L'home es va precipitar d'una alçada de 15 metres en caure de la teulada d'un magatzem d'ordi, on hi estava treballant en la instal·lació d'extractors, segons informen fonts municipals a l'ACN.A causa del fort impacte, va ser traslladat en helicòpter en estat crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va morir, segons confirmen fonts de l'hospital. L'accident es va produir poc abans de les onze del matí. La nau es troba situada al carrer Falcó, dins del polígon industrial del Pla de Santa Maria, segons avançava el setmanari El Vallenc Al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres ambulàncies del SEM, un vehicle d'intervenció ràpida (VIR), un helicòpter medicalitzat i una dotació dels Bombers de la Generalitat.

