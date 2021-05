Els alumnes del programa EMAT aconsegueixen les notes més altes en matemàtiques de l'Estat

El programa de matemàtiques per a alumnes d'infantil i primària EMAT han aconseguit uns resultats de nivell "molt alt" en les proves internacionals TIMSS en matemàtiques. Aquests examens analitzen des del 1995 la tendència en l'estudi de matemàtiques en infantil i primària de la gran majoria de països del món. L'avaluació TIMSS ha valorat molt positivament el programa EMAT, elaborat per Tekman Education , i que els alumnes que hi participen obtenen millors resultats que la mitjana de primària de tot l'estat espanyol.Un total de 2.035 alumnes de 34 escoles diferents han participat en aquest examen de matemàtiques. Els resultats, que divideixen els alumnes en 4 nivells de rendiment (baix, mitjà, alt i avançat), mostren que el 65% dels estudiants EMAT arriben als nivells alt o avançat i únicament el 13% es troba en el nivell baix. Per contra, les edicions nacionals de la prova TIMSS de 2015 i 2019 situaven a la majoria d'estudiants espanyols de primària en el nivell mitjà.Els resultats obtinguts en aquesta prova, que els alumnes van realitzar sense entrenament previ, sense ajudes i seguint el mateix format d'aplicació que la prova oficial, mostra que el programa EMAT permet un major aprenentatge matemàtic per a tots els alumnes en comparació a altres sistemes.El programa de matemàtiques EMAT, que està destinat a alumnes d'entre 3 i 12 anys, està basat en metodologies innovadores que, gràcies al joc, la manipulació i les activitats contextualitzades, permeten un aprenentatge molt significatiu des d'edats primerenques. En aquest sentit, EMAT està basat en quatre pilars pedagògics: matemàtiques contextualitzades i manipulatives; una avaluació competencial i compartida; objectius enfocats a treballar els nivells de pensament d'ordre superior; i ensenyament cíclic dels continguts.

