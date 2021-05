Un 68% de catalans coneixen o han viscut un cas de violència de gènere

detalla que el 68% de les persones enquestades coneixen o han presenciat un cas de violència de gènere al llarg de la seva vida. Es tracta de casos de familiars propers, amics o fins i tot gent que no coneixen, però que han vist com dones patien violència masclista en diversos escenaris.D'aquestes persones, n'hi ha que decideixen no ajudar a la víctima.(majoritàriament violència psicològica o verbal). De fet, és el motiu majoritari que porta a aquestes persones a no ajudar a les dones que han patit l'atac masclista. En cas en què aquests episodis es produeixin, es tracta de casos d'assetjament sexual de segon ordre. L'estudi apunta que bona part de les víctimes són familiars i amics, però també professionals que ajuden a les dones.. Es tracta d'aquelles persones que pateixen violència per ajudar a dones que han viscut assetjaments masclistes. Malgrat tot, aquest àmbit encara és molt desconegut i per això el projecte de recerca SOL.NET –liderat per la investigadora de la UdG, Patrícia Melgar- ha aprofundit en aquesta figura.En l'estudi hi ha participat diversos investigadors de la Universitat de Girona, la Universitat de València i la de Castilla i la Mancha. En aquesta investigació es desprèn que les persones de l'entorn son clau per abordar la violència masclista. En molts casos, familiars i amics poden fer que les dones trenquin el seu silenci i detallin escenes d'assetjament. Tot i això, aquestes persones també s'exposen a un risc de ser víctimes de violència, en la majoria de casos verbal o psicològica.Segons la investigadora Patrícia Melgar, la majoria d'atacs que reben les víctimes de segon ordre són "violència psicològica" i l'agressor aprofita per "desprestigiar personalment o professional" les persones. Segons la investigadora, els agressors intenten "silenciar" l'entorn de les dones agredides perquè se sentin més soles.Part d'aquestes víctimes en segon ordre també són els professionals que ajuden a les dones agredides. Melgar ha detallat que persones d'associacions o entitats poden rebre atacs, sobretot verbals, pel simple fet d'ajudar a les víctimes.Aquest estudi és el primer de tot el món que dona dades quantitatives sobre l'assetjament sexual en segon grau. Ara, els impulsors del projecte volen seguir endavant amb la recerca amb l'objectiu de recollir "amb major profunditat com s'exerceix aquesta violència". Per fer-ho s'entrevistaran amb dones que han patit violència masclista.

