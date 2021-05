Puigdemont, Comín i Ponsatí recorren a la justícia europea la pèrdua de la immunitat

Nou moviment Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La defensa dels exiliats, que piloten entre d'altres Gonzalo Boye i Josep Costa, ha presentat recurs al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) contra la decisió del Parlament Europeu de retirar-los la immunitat. Segons han confirmat fonts de les defenses a, la demanda es va presentar ahir al vespre, quan acabava el termini per presentar recurs a la decisió del Parlament Europeu.Costa ha fet una piulada aquest matí pronosticant bones notícies. "M'agrada començar el dia amb la sensació que estem guanyant una altra batalla a Europa", ha dit, i ho ha acompanyat de l'etiqueta "fumus". El concepte fumus boni iuris vol dir "aparença de bon dret". És un criteri utilitzat per determinat provisionalment si hi ha prou elements per adoptar mesures cautelars sense prejutjar el fons de la qüestió mentre es resol el procediment.Puigdemont, Comín i Ponsatí van perdre la immunitat al març , més d'un any després que Pablo Llarena fes la sol·licitud del suplicatori. Les euroordres a dia d'avui estan bloquejades perquè Llarena va plantejar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), per delimitar en quins casos es pot rebutjar l'euroordre i en quins altres s'ha d'acceptar. Mentre això no es resolgui, les ordres d'extradició continuaran aturades a Bèlgica. Les defenses són optimistes sobre la decisió que acabi prenent la justícia europea.

