Salut valora eliminar «com més aviat millor» la mascareta en exteriors

La mascareta en exteriors pot desaparèixer en els pròxims dies o setmanes. Ja ho apuntava fa pocs dies Fernando Simón, que defensa que la bona tendència de la pandèmia -gràcies, en gran part, a la campanya de vacunació - permet plantejar-se aplicar-ho "aviat". En la mateixa línia s'ha expressat aquest dijous la consellera de Salut, Alba Vergés."Tot arribarà, tot té el seu temps, farem els debats que toqui", ha afirmat. Segons Vergés, les dades permeten anar desescalant les restriccions, també pel que fa a la mascareta. L'objectiu és relaxar-ne l'ús "com més aviat millor" en "ambients de menys risc". És a dir, en exteriors, a l'aire lliure."Està bé que en aquests ambients, on el contacte no és tan directe, es relaxi l'ús de la mascareta, però no hem de tenir pressa, malgrat que tots ho volem. Tot ha de tenir el seu temps i les mascaretes protegeixen enfront no només de la Covid, sinó altres tipus de malalties. Anirem parlant-ne", ha explicat la consellera.. Això es deu al bon ritme de vacunació contra la Covid-19 a tot l'estat espanyol i la immunització de grup que es va assolint, entre un 0,5% i 1% diari. És gràcies a la vacuna que Simón, que evitava fixar una data concreta, creu que es podran fer "passos concrets" en l'aixecament de l'obligació d'utilitzar mascareta a tot arreu."En exteriors, les mesures com l'ús de mascareta, és molt possible que es puguin reduir en no gaires dies", va assegurar Simón en la roda de premsa d'aquest dilluns. Per a poder fer-ho, el director del CCAES va recordar queque van aprovar de manera conjunta el Ministeri i les comunitats autònomes l'estiu de l'any passat. El text no contempla, per ara, el factor de la vacunació com a pal·liatiu contra la crisi pandèmica.Tot i això, el director del CCAES es va mostrar molt contundent en assegurar queencara que es produeixin canvis en l'ús a l'exterior. "No és bo donar dates sobre quan es podran relaxar les mesures", va assegurar, ja que es pot imposar la idea que "la pandèmia ha acabat".

