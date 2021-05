Salven un parapentista de morir ofegat a l'embassament de Sant Antoni

Accident deparapentista al Pantà de Sant Antoni:

Parapentista ha caigut a l'aigua, rescatat per una embarcació. Semiofegament.

2 unitats terrestres SEM activades.

Afectat: 1 home quasi ofegat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Comarcal del Pallars. — SEM. Generalitat (@semgencat) May 19, 2021

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han evacuat aquest dimecres un home de 61 anys que va caure a l’embassament de Sant Antoni, al terme municipal de Conca de Dalt, mentre practicava parapent. L’avís es va rebre a les 11:11h quan, per causes que es desconeixen, l’home va perdre el control de l’aeronau i va caure a l’aigua.Van ser els tripulants d’una embarcació particular que navegava pel pantà els que van socórrer i rescatar en primera instància la víctima, que s’estava a punt d'ofegar, segons ha informat el SEM a. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues unitats terrestres del SEM, que van traslladar l’home a l’Hospital del Pallars de Tremp en estat menys greu i amb principi d’hipotèrmia.

