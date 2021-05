«En David podria ser jutjat per una acció que el TSJC va considerar llibertat d'expressió»

12 activistes que es van encadenar a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van quedar absolts el febrer del 2020 després que l'Audiència Provincial emmarqués l'acció dins del dret d'expressió. La decisió va ser ratificada pel mateix TSJC. Més d'un any després, el divendres 14 de maig, els Mossos detenien a Matadepera un dels participants, que a diferència dels seus companys, no es va presentar a judici. Després de gairebé tres dies empresonat a Brians I, en David va sortir en llibertat aquest dilluns , però ara, si la Fiscalia manté l'acusació contra ell, s'haurà de sotmetre a un judici individual. En aquest context,entrevista l'advocada del CDR, Eva Pous, membre d'Alerta Solidària.- Entra dins d'un mecanisme jurídic, que creiem, s'hauria de revisar. Com que ell no ha tingut judici, l'ordre de detenció continuava activa. Així, un cop identificat, el van ingressar a presó. Es tracta d'un automatisme que porta a injustícies com aquesta: si el grup del qual formava part ha estat absolt -decisió ratificada pel TSJC-, per què ell ha de ser detingut?. En lloc d'examinar el cas, els Mossos executen i ens emportem aquesta sorpresa.- Ell entenia que no havia de col·laborar amb una justícia farsa, així que va decidir fer aquesta denúncia a títol personal. Era una manera de plantar-se i visibilitzar una repressió sistemàtica que des de l'1 d'octubre han patit més de 3.000 persones.- Tant l'Audiència de Barcelona com el TSJC ja van pronunciar-se: no hi ha delicte en l'acció conjunta, que queda emparada en els drets humans i la llibertat d'expressió. Ara bé, es dona la paradoxa que si la Fiscalia no retira els càrrecs, en David haurà de ser jutjat.- L'objectiu és aconseguir l'absolució com tots els companys d'acció. Estem a l'espera de la decisió de la Fiscalia, que esperem que retiri l'acusació després que l'Audiència Provincial i el TSJC ja es pronunciessin. En cas de celebrar-se, seria un judici farsa sense cap sentit jurídic ni democràtic.- El protocol Covid-19 deixa els presos en aïllament i indefensió. Fins dilluns no li van fer la PCR, i fins que no va saber el resultat negatiu, no el van deixar sortir de la cel·la. Així doncs, va estar més de dos dies incomunicat sense entrevistar-se amb els advocats, tot i que dissabte ja havíem fet els tràmits per trobar-nos-hi. Es tracta d'un procediment comú durant la pandèmia, però no deixa de ser un abús de poder.- No hi vam parlar fins que pràcticament va sortir en llibertat. El dilluns, poques hores abans de sortir, es va posar en contacte amb mi quan ja tenia el resultat de la PCR. Denunciem que s'està privant al pres d'un dret fonamental com l'assessorament jurídic.- Va ser totalment inesperada. En un control rutinari dels Mossos per les restriccions de la Covid-19. El van parar a Matadepera, pel carrer, el divendres a la nit. Un cop identificat, van veure que li constava una ordre de cerca i captura, i va ser detingut.- A falta de la resolució, la funcionària ens va comunicar que era innecessari mantenir-lo a presó si tenia un domicili on rebre les notificacions i citacions.- Després de no comparèixer, se'l va declarar en rebel·lia i es va obrir una causa exclusiva per a ell, que incloïa una ordre de detenció pels Mossos. Per no va rebre cap avís i tot va ser per sorpresa.- Està bé, fort, molt content per la solidaritat rebuda, especialment a Matadepera. Està convençut que la determinació política que defensa és la correcta.

