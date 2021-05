Bars i restaurants obriran fins a mitjanit i les reunions s'amplien a 10 persones

Altres notícies que et poden interessar

La restauració podrà obrir immediatament des de les sis del matí fins a la mitjanit, des del moment que el TSJC ho notifiqui. L'aforament als interiors també s'ampliarà al 50%. El Procicat ha autoritzat també que a partir de dilluns vinent les reunions socials puguin ser de fins a 10 persones, tal com ha confirmat la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, en una roda de premsa aquest dijous per informar sobre les noves mesures del Govern que flexibilitzen les restriccions per frenar la pandèmia.Vergés ha explicat també que les taules dels bars i restaurants podran acollir fins a sis comensals -fins ara eren quatre-. La cultura passarà del 50% al 70% de l'aforament i les universitats i els comerços podran arribar al 50% de l'aforament. Pel que fa al topall màxim de persones, el sector cultural podrà omplir fins a 1.000 persones a l'interior i 3.000 en espais exteriors o amb bona ventilació.La limitació de les trobades socials, però, que ara estava marcada en fins a sis persones, està pendent de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Govern ja va anunciar la setmana passada que els bars podrien obrir a les sis del matí, però el Procicat ha decidit ara ampliar l'horari també a la nit i passar del tancament a les 23.00 hores a la mitjanit, una hora més.La consellera ha tornat a celebrar el bon ritme de la vacunació "tot i la indecisió" de l'Estat sobre la segona dosi d'AstraZeneca, i ha volgut remarcar que totes les vacunes "són vàlides". Vergés ha agraït el paper dels professionals de la salut: "Sense la seva feina no seria possible". Vergés ha explicat que gairebé el 50% de ciutadans de més de 50 anys i prop del 85% de més de 60 ja han rebut la vacuna. Si les previsions es mantenen, "a partir de juliol" es pot començar amb menors de 40 anys, ha explicat.Les bones dades en l'evolució de la pandèmia permeten anar desescalant les restriccions, fins al punt que Salut ja contempla reduir l'ús de mascareta . Vergés creu que cal "avançar" i defensa que en "l'aire lliure i on no hi ha contacte directe" és possible que es relaxi l'ús de la mascareta, però demana "no tenir pressa". "Tot ha de tenir el seu temps i les mascaretes protegeixen enfront diferents malalties, no només contra la Covid", ha explicat.Al seu torn, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha explicat el dispositiu per aquest cap de setmana, amb un dilluns festiu que mobilitzarà més de 500.000 vehicles a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un dispositiu que, segons Sàmper, serà "molt similar" als de la prepandèmia. Sàmper també ha anunciat diferents controls a la ciutat de Barcelona en punts on es puguin donar concentracions massives de persones.En un discurs amb cert to de comiat, Vergés ha recordat algunes de les accions per gestionar la pandèmia, defensant la reobertura de les escoles. La consellera també ha fet autocrítica: "Hauríem d'haver donat més importància a les dades inicials". El conseller Sàmper, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, també han fet un reconeixement a tothom involucrat en les decisions per frenar l'avanç de la Covid, entre ells, els experts del Procicat.

