Vídeo | Incidència inesperada a la compareixença de Borràs

La presidenta del @parlamentcat, @mhp_LauraBorras, proposa @perearagones (@Esquerra_ERC ) com a candidat a ser investit president de la Generalitat al Ple que començarà demà dijous 16 h i que continuarà divendres a partir de les 9 h pic.twitter.com/677JWHNG1H — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) May 19, 2021

Incidència inesperada durant la compareixença davant la premsa de Laura Borràs al Parlament. Tot va anar sobre el previst i la presidenta va proposar ahir al migdia a Pere Aragonès, el candidat d'ERC, per ser investit.El destí va fer que, just quan Borràs, que va competir amb ell el 14-F per la presidència del Govern, el va citar se sentís un terrabastall i fins i tot es mogués la càmera de televisió que gravava, com podeu comprovar al vídeo. No va ser un rampell de ningú ni el món s'acabava. Un company de la premsa va fer caure un peu dels que s'utilitzen a la cambra per delimitar espais.El ple del Parlament on serà investit el líder republicà començarà avui a les 4 de la tarda i continuarà demà a les 9 del matí.

