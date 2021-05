Canadell també es descarta per a la vicepresidència

Gràcies x la confiança, però no crec q sigui el moment. Em vaig presentar pq pensava q podíem guanyar clarament la confiança de la majoria, obtenir 40-45 diputats i estar a govern amb @LauraBorras de MHP x fer efectiva la República. És obvi q la majoria ha votat una altra cosa👇 https://t.co/fN0hstFzu0 — Joan Canadell (@jcanadellb) May 19, 2021

El primer sobresalt del nou Govern ha arribat abans que s'hagi posat oficialment en marxa. La decisió d'Elsa Artadi de quedar fora del nou executiu - avançada per La Vanguardia - ha generat dos moviments en paral·lel: agita Junts, perquè té a veure amb com s'han desenvolupat unes negociacions liderades per Jordi Sànchez; i obre el ball dins la formació que lidera Carles Puigdemont per exercir com a contrapès de Pere Aragonès.En tot cas, la decisió d'Artadi obre el ball per la vicepresidència a Junts i s'haurà de resoldre abans de dilluns. Un dels noms que ha tornat a sortir a la palestra a les últimes hores ha estat el de Joan Canadell, que ja fa uns dies va anunciar que no compartia la visió d’ERC i que no estaria al Govern . Ara, però, semblava que la vicepresidència era un càrrec prou important i l'expresident de la Cambra hauria pogut ser un contrapès potent a Pere Aragonès.El número 3 de Junts per Barcelona el 14-F, però, s’ha afanyat a desmentir-ho aquesta mateixa nit, en una resposta a una piulada a Twitter on se li demanava, precisament, que acceptés la vicepresidència: “Gràcies per la confiança, però no crec que sigui el moment. Em vaig presentar perquè pensava que podíem guanyar clarament la confiança de la majoria, obtenir 40-45 diputats i estar a govern amb Laura Borràs de presidenta per fer efectiva la república. És obvi que la majoria ha votat una altra cosa”.I ha afegit, en un altre tuit: “Per mi la democràcia és bàsica i cal tenir clar que tot i tenir el 52%, el primer partit (ERC) imposa el pacte amb l’Estat, que estic convençut no tindrà recorregut, però cal respectar els resultats. D’aquí a dos anys (màxim) espero que hi haurà canvis cap a l’embat democràtic amb l’Estat”.

