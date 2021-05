«Ara, casa meva és l'Ajuntament de Barcelona»: Elsa Artadi, en deu frases

La vicepresidenta i portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha argumentat la seva negativa a ser el contrapès de Pere Aragonès al Govern com una aposta per construir una alternativa política a Barcelona a les eleccions del 2023, a les quals aspira a ser candidata. Ho ha afirmat en una entrevista a Més 324 en la qual ha assegurat que la decisió ha estat compartida amb la resta de dirigents de Junts. En destaquem deu reflexions.1. "Em quedo a l'Ajuntament, al partit i al Parlament com és el compromís que vaig assumir fa dos anys amb el partit, amb els afiliats de Barcelona i amb la ciutadania. L'única condició que vaig posar era que al cap de dos anys no em demanessin tornar al govern".2. "És una aposta per refer el partit a la capital i a l'àrea metropolitana".3. "És un gran honor anar a Govern, però em semblava que la decisió honesta, coherent i valenta era mantenir el compromís. Si anem fent i desfent, amb la tàctica del curt termini, serà molt difícil construir un espai que Junts ha de fer".4. "Amb Jordi Sànchez hem treballat colze a colze els últims mesos, en la campanya electoral, en el desplegament del partit... Fa temps que ell sap quines són les meves prioritats. Aquest matí hem parlat telemàticament. Ho ha pogut entendre. Estem plantejant el 2023".5. "Puigdemont des del principi ha volgut mantenir-se al marge de la negociació. Ell no vol que amb un tema que no portava ell, el culpin. És una negociació que ell ha viscut en la distància".6. "Des de quatre mesos he estat lluitant que hi hagués un acord. Creia que el millor que podia fer era que hi hagués un bon Govern de la Generalitat. Ara toca lluitar perquè en dos anys hi hagi un canvi a l'alcaldia de Barcelona".7. "El Govern m'encanta, he estat vuit anys treballant a la Generalitat. M'he sentit molt acompanyada del partit. No estic dient no al Govern. Estic refermant el meu sí a Barcelona. Fa dos anys vaig fer el canvi i ara casa meva és l'Ajuntament de Barcelona".8. "Qui té tots els punts per repetir de candidata és Laura Borràs. Va guanyar unes primàries i mai un partit sense drets electorals va aconseguir 32 escons".9. "Tots hauríem volgut desfer el desempat (a les eleccions entre Junts i ERC). Li tocava la presidència a qui decidís ERC, però no hem desempatat, i suposo que és el desequilibri".10. "El millor instrument és un referèndum acordat. La possibilitat que surti de la taula de diàleg és extremadament baixa".

