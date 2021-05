Sanitat permetrà completar la segona dosi amb AstraZeneca als menors de 60 voluntàriament

Altres notícies que et poden interessar

Les comunitats i el Ministeri de Sanitat han decidit aquest dimecres que els menors de 60 vacunats amb una primera dosi d'AstraZeneca puguin completar la pauta amb el mateix fàrmac si així ho decideixen de forma voluntària. Després d'aprovar-ho el consell interterritorial de Salut, s'ha deixat la decisió final en mans del comitè de bioètica.L'opció preferent continua sent rebre la segona dosi de Pfizer , després que l'estudi CombiVacs encarregat per Sanitat determinés que la combinació dels dos fàrmacs és segura. De forma excepcional, tot i que no es pot triar quina vacuna es rep, es deixarà prendre aquesta decisió als immunitzats amb el fàrmac anglosuec. Catalunya demanava aquesta opció per evitar que 90.000 cites per vacunar amb Pfizer quedessin aturades."Obrim aquesta possibilitat", ha resumit la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha destacat que l'EMA va afirmar que "serien les autoritats de cada país" les que decidirien quines vacunes emprar per als immunitzats amb AstraZeneca, i ha recordat l'exemple de França i Alemanya, que completaran la pauta amb un altre fàrmac.L'aparició de casos molt infreqüents de trombosi va fer que es limités l'ús de la vacuna d'AstraZeneca al grup de 60 a 70 anys, per la qual cosa els menors d'aquesta edat van quedar a l'espera de la decisió que finalment s'ha pres aquesta setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor