La renúncia d'Artadi agita Junts i obre el ball pel lideratge del partit al Govern

El primer sobresalt del nou Govern ha arribat abans que s'hagi posat oficialment en marxa. La decisió d'Elsa Artadi de quedar fora del nou executiu - avançada per La Vanguardia - ha generat dos moviments en paral·lel: agita Junts, perquè té a veure amb com s'han desenvolupat unes negociacions liderades per Jordi Sànchez; i obre el ball dins la formació que lidera Carles Puigdemont per exercir com a contrapès de Pere Aragonès. "Estem obligats a trobar algú que sigui potent", remarca un alt dirigent de Junts consultat per. La voluntat d'Artadi de continuar com a diputada i cap de files del grup municipal a Barcelona, tasques que combinarà amb la seva feina al partit, també obliga a abordar un redisseny estructural : la vicepresidència, que en les dues últimes legislatures ha anat associada a Economia i Hisenda, pot canviar de conselleria.En l'acord de Govern signat per Sànchez i Aragonès dilluns passat no hi apareix en cap moment que la vicepresidència hagi d'anar lligada a Economia. "D'entre les persones proposades per Junts, una d'elles ocuparà la vicepresidència del Govern, d'acord amb el president", es clarifica en la pàgina 41 del text . Per tant, el rang de número dos de l'executiu pot anar associat a qualsevol dels departaments que liderarà el partit de Puigdemont. Són aquests, al marge d'Economia: Salut; Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana; Acció Exterior i Transparència; Recerca i Universitats; Justícia; i Drets Socials. Fonts del partit, a banda, assenyalen que la persona triada per fer de vicepresidenta anirà vinculada a una hipotètica candidatura a la Generalitat en les properes eleccions, plaça per la qual també havia sonat Artadi.La renúncia de l'exconsellera de la Presidència, que ja va deixar l'executiu liderat per Quim Torra la primavera del 2019 per liderar Junts a Barcelona en les eleccions municipals , ha transcendit poques hores després que la militància avalés àmpliament -83% dels vots- l'acord forjat entre Sànchez, secretari general, i Aragonès. Les negociacions per rubricar-lo han estat tortuoses, tant pel que fa a les diferències entre socis com per les crítiques internes que ha generat la manera de liderar les converses per part de Sànchez . Fonts de Junts consultades perdestaquen que Artadi i el secretari general han tingut diferències de criteri en tot aquest procés. "Hi ha hagut un xoc", resumeix una veu destacada en referència a la fase final de la negociació.Més en termes de poder, això sí, que d'estratègia política. No és casual que fonts del partit insisteixin que l'exconsellera es dedicarà també al partit en una fase de qüestionament del paper del secretari general . En algun moment de la setmana passada, fins i tot es va arribar a especular amb la possibilitat que Sànchez deixés aquesta responsabilitat. I aquest dimecres, després de l'anunci d'Artadi, no han faltat veus que han situat com a possibilitat que acabi agafant el relleu com a secretària general de Junts al llarg dels propers mesos. Tot i això, els defensors de Sànchez -empresonat a Lledoners- assenyalen que els termes finals de l'entesa, sobretot pel que fa al repartiment del nou executiu, que permet a Junts tenir Salut, desprendre's de la sempre conflictiva Interior i d'assumir Economia i Acció Exterior.Artadi va comunicar ahir a Puigdemont la seva negativa a formar part del Govern, i aquest dimecres ho ha traslladat a Sànchez. La situació obliga Junts -on els consellers actuals observen amb neguit quins plans té la direcció per omplir els departaments assignats en l'acord amb ERC - a meditar qui situa com a vicepresident i qui és l'escollit o escollida per portar les regnes d'Economia. Un dels noms que podria assumir aquesta última responsabilitat és Ramon Tremosa, economista de formació i ara al capdavant d'Empresa i Coneixement, un departament que passa a mans d'ERC. Entre els noms que es donen per segurs per part de Junts al Govern hi ha Josep Maria Argimon -Salut- i Jordi Puigneró -Polítiques Digitals-, i amb opcions de ser-hi també s'hi situa Gemma Geis, ben posicionada per agafar les regnes de Recerca i Universitats.A Acció Exterior un dels noms que sona amb més força és el de Josep Rius, diputat i excap de gabinet de Puigdemont, mentre que a Justícia s'hi podria quedar Miquel Sàmper, que faria el salt des d'Interior, futura conselleria d'ERC. Dos dels noms que en les últimes hores semblaven més fora que dins -Meritxell Budó i Damià Calvet- poden veure alterat el seu futur pel buit que deixa Artadi. El conseller de Territori és proper a Josep Rull, mentre que Budó ho és de Jordi Turull, que va batallar per situar-la a Presidència i també per mantenir-la quan dirigents de Junts -inclòs l'expresident Quim Torra- haurien volgut situar-hi Laura Borràs abans de ser candidata a la Generalitat.Tots aquests noms, en tot cas, hauran de passar pel sedàs de la paritat . El Govern tindrà 14 conselleries, de manera que set estaran en mans de dones. I no falten veus dins de Junts que assenyalen, en aquest punt, que és imperatiu situar una dona com a vicepresidenta per evitar que els dos principals lideratges de l'executiu siguin homes. "Per la banda de Junts poden arribar a sobrar homes", remarca un coneixedor dels múltiples contactes que aquests dies existeixen per donar forma al nou executiu. Aragonès serà investit divendres i, previsiblement, prendrà possessió dilluns. La idea és que el nou Govern es posi en marxa a principis de la setmana vinent, com a molt tard dimecres, de manera que el cap de setmana serà frenètic per triar els perfils.La paritat, això sí, ha de ser global. Existeix el pacte tàcit que, per compensar la manca d'igualtat entre homes i dones en una banda concreta del Govern, es pot compensar per l'altra. És a dir: que si Junts té dèficit de dones, la paritat completa es compliria amb més dones a les files d'ERC. De moment, el fitxatge més clar per la banda republicana és Roger Torrent, expresident del Parlament, juntament amb el de Laura Vilagrà , que anirà a Presidència. Per ser portaveu també es busca una dona. La continuïtat de conselleres com Alba Vergés -que haurà de deixar Salut, ara a Junts-, Ester Capella i Teresa Jordà també és una de les qüestions que s'han de resoldre durant la setmana.La renúncia d'Artadi, en tot cas, suposa un sobresalt en el camí de la formació del Govern. No és cap secret que la dirigent de Junts és propera a Puigdemont i que el líder a l'exili encara no s'ha pronunciat -ni a favor, ni en contra- de l'acord avalat pel 83% de la militància del partit que lidera . La negociació ha deixat un pòsit dins la formació -les ànimes que l'integren han mantingut posicions diverses mentre han durat les converses i fins que s'ha segellat l'entesa-, i el primer efecte és la decisió d'Artadi, que assegura estar centrada en Barcelona i prioritzar la candidatura a l'Ajuntament de cara al 2023. El meló sobre qui serà vicepresident i qui serà conseller d'Economia està obert a les portes que arrenqui el debat d'investidura que portarà Aragonès al despatx de Palau.

