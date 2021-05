Els 9 millors detergents per netejar la casa, segons l'OCU

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) continua valorant els productes bàsics de la cistella de la compra. Després d'anunciar els millors desodorants els pitjors embotits , ara analitza els millors detergents per netejar la llar dels supermercats, segons criteris com l'eficàcia de rentada, la irritació de la pell o l'impacte ambiental i en publica un rànquing El millor detergent de l'anàlisi, amb una puntuació de 93 sobre 100, es diu Frosch Multiusos Lavanda, i l'organització en destaca l'eficàcia i el respecte al medi ambient, si bé hi veu un petit problema: no indica en quines superfícies val més no fer-lo servir. El preu és de 2,30 euros.Amb una valoració de 88 punts sobre 100, L'arbre Verd Multiusos Pieles Sensibles és un altre dels productes de neteja destacats per l'eficàcia de rentada i perquè té un 90% de possibilitats de no produir una irritació a la pell. Costa 3,31 euros.L'esprai Bosque Verde Multiusos Desinfectante, de Mercadona, obté 81 punts sobre 100, i destaca perquè no deixa restes de brutícia, si bé l'OCU detecta com a element en contra d'aquest producte l'impacte ambiental de l'envàs. Costa 2,20 euros.Amb una puntuació de 78 sobre 100, Botanic Origin Multiusos Flor de Naranjo se situa com un producte molt eficaç en la neteja, i a més obté quatre estrelles en respecte al medi ambient. El seu preu és de 2,38 euros.El detergent amb la millor relació qualitat/preu per a l'OCU és Don Limpio Limpieza + Cuidado, adequat per a marbre, pedra natural i fusta. Obté una puntuació de 64 sobre 100 i val 2,20 euros.Amb una valoració de 61 punts sobre 100, Asevi limpiahogar desinfectante està considerat per l'organització de consumidors com un producte de qualitat mitjana, amb quatre estrelles en capacitat de rentada. Val 2,25 euros.Un dels detergents per a rentar la casa amb millor relació qualitat-preu segons l'OCU, amb un cost de 2,10 euros, és Carrefour Expert Limpiador Hogar, i rep una valoració de 57 punts sobre 100. Conté viricida i dues fragàncies que no causen al·lèrgia.Amb una puntuació de 57 sobre 100, Disiclin Multisuperficies Lavanda és de qualitat mitjana i destaca per l'eficàcia de rentada i per l'aroma. Té un preu d'1,34 euros.Dins del rang de qualitat mitjana en el rànquing apareix La Salud Limpiahogar Sanitario Oxígeno Activo, amb una valoració de 56 punts sobre 100 i un preu de 2,20 euros. Té risc de generar al·lèrgia i es recomana fer-lo servir amb guants.

