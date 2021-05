Relata abusos sexuals del seu tiet durant cinc anys: «Passava sempre que ens vèiem»

Una noia de 19 anys ha relatat aquest dimecres a l'Audiència de Lleida les violacions que va patir durant cinc anys per part del seu tiet a Lleida, Barcelona i Peníscola (País Valencià). "Passava cada dia que ens vèiem. Tots", ha repetit. Protegida per una mampara, ha explicat que els abusos sexuals van començar el 2013, quan ella tenia 11 anys, -ell 51-, i que no va dir res perquè el seu tiet l'amenaçava dient-li que si explicava alguna cosa la tancarien en un psiquiàtric, no tornaria a veure la família i que li faria el mateix a la germana petita.La noia ha declarat que sentia "fàstic i vergonya". Finalment ho va explicar als pares quan tenia 16 anys i ho van denunciar. La Fiscalia demana que es condemni l'acusat a 12 anys de presó.El judici ha començat amb la reproducció d'una trucada telefònica entre la noia i el seu tiet –marit de la germana del pare-, el 2018, en què ella li diu que el que passa entre ells "ha d'acabar". Va ser ella qui va voler parlar amb ell i qui va demanar al seu pare que escoltés i gravés la trucada, ha explicat la noia. En aquesta conversa telefònica ella li retreu tot el que li ha estat fent durant cinc anys i li diu que és "abús sexual"."No diguis això. Jo no et vaig forçar i és divertit", diu ell. La noia respon que divertit ho serà per ell i l'avisa que ho explicarà als seus pares. En aquest moment ell canvia el to, es mostra preocupat i li demana que no ho faci. "No diguis ximpleries. M'arruïnaràs la vida", li diu. "Tu me l'has arruïnat a mi i m'has robat la infància", respon ella.El pare, que ha declarat després, ha reconegut que després d'escoltar la conversa telefònica va "embogir" i que va ser el detonant per posar la denúncia. "Quan vaig escoltar la gravació gairebé em desmallo", ha declarat després la mare.Tots dos ja coneixien els fets després que l'11 d'octubre de 2018 la filla els ho confessés. "Estàvem al cotxe discutint perquè sempre estava enganxada al mòbil mirant sèries i ens va dir: sabeu quin problema tinc? Que el tiet abusa de mi", han declarat. "Ens vam quedar en xoc", han coincidit. "Aquells dies, els mesos posteriors i, en definitiva, aquests dos anys i mig han estat els pitjors de la nostra vida", ha assegurat la mare, que ha afegit que la filla pateix seqüeles com ara depressió, rebuig pel seu cos i que fins i tot es va intentar autolesionar prenent pastilles. "Ha estat un patiment absolut", ha dit.Tant el pare com la mare han assegurat que van creure la filla des del primer moment perquè notaven que li passava alguna cosa i havien vist "algunes situacions estranyes amb ella i el tiet", a casa dels tiets a Barcelona, a casa seva a Lleida, i a l'apartament que la família tenia a Peníscola. A preguntes de la defensa, els pares han explicat que van trigar uns dies a denunciar els fets als Mossos d'Esquadra perquè volien saber què havia passat exactament i que la filla els ho va anar explicant "a poc a poc".La Fiscalia demana per a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a menor amb l'agreujant del parentesc i considera que l'home va aprofitar-se de la "vulnerabilitat" de la nena. A més, demana que se li imposin 10 anys de llibertat vigilada i se li prohibeixi acostar-se a la víctima durant aquest mateix període. Així mateix, sol·licita una indemnització de 50.000 euros pels "greus danys psicològics i morals", ja que la noia encara està en tractament psicològic. L'home està en presó preventiva des de fa dos anys i mig, quan va passar a disposició judicial després que els pares denunciessin els fets. L'acusat declararà demà dijous perquè la Sala ha acceptat la petició de la defensa que declari l'últim.

