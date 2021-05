L'ampliació de l'aeroport del Prat torna a dividir el govern de Colau

Tant Collboni com Martí han intervingut en resposta a una petició de JxCat que demanava que comparegués el responsable del govern municipal per exposar "el capteniment del govern en relació al futur de l’aeroport de Barcelona".



Durant el seu torn, Collboni ha retret a JxCat que demanés per aquesta qüestió quan dimarts mateix el grup d'Elsa Artadi es va abstenir en una proposició de Barcelona pel Canvi que volia donar "ple suport" al pla d'Aena exigint l'anàlisi prèvia de l'impacte ambiental del projecte. "La posició de Barcelona és qualitativament rellevant però no és determinant, el que és determinant és allò que digui la Generalitat", ha expressat. Tant Collboni com Martí han intervingut en resposta a una petició de JxCat que demanava que comparegués el responsable del govern municipal per exposar "el capteniment del govern en relació al futur de l’aeroport de Barcelona".Durant el seu torn, Collboni ha retret a JxCat que demanés per aquesta qüestió quan dimarts mateix el grup d'Elsa Artadi es va abstenir en una proposició de Barcelona pel Canvi que volia donar "ple suport" al pla d'Aena exigint l'anàlisi prèvia de l'impacte ambiental del projecte. "La posició de Barcelona és qualitativament rellevant però no és determinant, el que és determinant és allò que digui la Generalitat", ha expressat.

Els dos socis de govern a l'Ajuntament de Barcelona han tornat a evidenciar aquest dimecres les seves diferències en relació a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Barcelona en Comú rebutja la proposta -com ja va manifestar ahir- i aposta per millorar la qualitat que ofereix actualment la infraestructura, mentre que el PSC demana que el pla d'Aena per ampliar-lo no s'aturi "perquè sí".El primer tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, ha assenyalat la voluntat de fer un acord institucional "ampli" però també ha deixat clar que la posició dels socialistes és "no deixar passar oportunitats". "No volem que la proposta d'Aena s'aturi perquè sí", ha dit, recordant que hi ha una inversió sobre la taula que no suposaria diners públics.El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha explicat que els Comuns estan a favor d'un aeroport més "competitiu" i d'inversions. Amb tot, ha matisat que no les volen orientar a una ampliació sinó que defensen una estratègia que aposta per "la millora de la qualitat" i per invertir en la terminal satèl·lit, substituir vols curts per ferrocarril o apostar per la transició de l'aeroport cap a l'ús d'energies renovables, entre altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor