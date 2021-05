Vídeo | El ple d'investidura de Pere Aragonès

11:24 Carlos Carrizosa, a Aragonès: "Em sembla increïble que la seva obsessió sigui culminar la independència en plena pandèmia"



En l'inici de la seva intervenció al debat d'investidura, el cap de files de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha carregat contra les prioritats de Pere Aragonès en l'agenda nacional. "Em sembla increïble que la seva obsessió sigui culminar la independència en plena pandèmia", ha afirmat Carrizosa. Pel portaveu de la formació taronja, els ciutadans de Catalunya, estan "preocupats per la feina, els serveis socials i la recuperació econòmica".

11:18 Albiach: "No ens abstindrem, perquè creiem que aquest Govern no és bo per a Catalunya"



Jéssica Albiach ha retret a ERC no haver complert el compromís de buscar aliances a l'esquerra i ha anunciat el seu vot contrari a la investidura de Pere Aragonès: "No ens abstindrem, perquè creiem que aquest Govern no és bo per a Catalunya".

11:12 Aragonès demana l'abstenció dels comuns: "La majoria que donarà suport a aquesta investidura és una majoria progressista"



El candidat a la presidència, Pere Aragonès, ha lamentat a Jéssica Albiach que s'hagi "autodescartat" de la majoria de la investidura. "La majoria que donarà suport a aquesta investidura és una majoria progressista", ha detallat, en referència als diputats d'ERC i de la CUP que emetran el seu vot a favor. Aragonès, que ha defensat l'acord amb Junts, ha demanat l'abstenció dels comuns en la votació d'aquest divendres al migdia. "Podrien fer un gest de confiança perquè pugui haver-hi acords en el futur", ha afegit.

11:08 Albiach: "El Govern progressista arribarà més d'hora que tard"



La presidenta del grup parlamentari dels comuns s'ha projectat com una "alternativa útil" i ha avançat que estarà disposada a participar d'una etapa de "canvi" al Parlament, encara que no hagi estat possible en la conformació del nou executiu. "El Govern progressista arribarà més d'hora que tard", ha expressat Albiach, que ha desitjat encerts a Aragonès.

11:01 Albiach considera que Aragonès "assumeix el mandat del Consell per la República"



Jéssica Albiach ha advertit Pere Aragonès que, amb l'acord firmat amb Junts, "assumeix el mandat del Consell per la República" malgrat voler esquivar "tuteles". La cap de files del grup parlamentari dels comuns ha exposat que, en el discurs d'Aragonès, no s'hi divisen "avenços socials ni nacionals, ni tampoc en la lluita contra el canvi climàtic".

10:52 Albiach, a Aragonès: "En l'acord, qui guanya és Junts"



La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem ha lamentat que Pere Aragonès hagi triat un acord amb Junts "en el qual Catalunya no hi guanya". "En l'acord, qui guanya és Junts. I, amb això, el que tindrem un Govern amb obsolescència programada", ha argumentat Jéssica Albiach.

10:49 Albiach, a Aragonès: "No hi pot haver un canvi d'etapa si no hi ha un canvi de Govern"



Jéssica Albiach ha lamentat que ERC hagi desaprofitat una "oportunitat" per iniciar un canvi d'etapa a Catalunya amb un Govern de la Generalitat que activi noves majories progressistes. "No hi pot haver un canvi d'etapa si no hi ha un canvi de Govern", ha raonat. "Lamento dir-li que això [l'acord amb Junts] és només un canvi de cromos", ha afegit.

10:46 Albiach: "Ha faltat empatia amb tota la gent que ha fet el que ha pogut i més"



La cap de files d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha iniciat la seva intervenció amb una petició de disculpes a la ciutadania per la demora en l'inici de la legislatura en un context de crisi. "Hi ha una realitat paral·lela entre les institucions i el carrer", ha lamentat Albiach. "Ha faltat empatia amb tota la gent que ha fet el que ha pogut i més", ha insistit la presidenta del grup parlamentari dels comuns.

10:35 La CUP reclama una "insurreció democràtica": "En el millor dels casos, l'Estat pot ofrir una mesura de gràcia a canvi d'estabilitat i bon comportament"



"En el millor dels casos els poden oferir una mesura de gràcia a canvi de bon comportament autonòmic i estabilitat", ha apuntat Riera, que ha apostat per la "inestabilitat" a l'Estat. El diputat de la CUP ha assenyalat que lluitaran "pam a pam" pel compliment dels acords, i ha recordat que la situació és de crisi "profunda". "Per exercir l'autodeterminació, saben perfectament que en absència d'un Estat que vulgui negociar, el que cal és una insurrecció democràtica", ha indicat.

10:29 La CUP exigeix a ERC i Junts que compleixin amb el compromís de dur a terme un "embat democràtic" aquesta legislatura



Carles Riera, diputat de la CUP, ha defensat que les institucions catalanes siguin un "mur" contra les "injustícies". Ha carregat contra el govern de coalició PSOE-Unides Podem a Madrid perquè no ofereix cap solució política, i ha insistit que les majories del 14-F avalen l'exercici de l'autodeterminació encara que l'Estat hi estigui en contra. "Calia iniciar la legislatura, i aquest ha estat el nostre compromís. Per això donem suport a la seva investidura", ha apuntat el diputat anticapitalista, que ha considerat "de mínims" l'entesa amb ERC. Als republicans i a Junts els ha reclamat complir amb el fet d'haver signat dur a terme un "embat democràtic" aquesta legislatura.

10:22 Aragonès es compromet a complir l'acord amb la CUP i reclama fer servir els "aprenentatges" per avançar cap a l'autodeterminació



Aragonès ha assenyalat que les aliances per superar el bloqueig seran "més fortes" com més actors sumin. "Serem capaços de produir resultats diferents si fem nostres els aprenentatges de generacions anteriors i dels últims anys. En el millor dels casos, això serà molt complicat", ha admès el candidat d'ERC, que ha agraït el vot afirmatiu de la CUP. "Voldria que no ens quedem aquí", ha apuntat en referència a futurs acords.

10:21 Aragonès assegura que el país està "en deute" amb els joves i reclama ajudar-los "sense paternalismes" després d'un any de pandèmia



Aragonès assegura que l'acord amb la CUP conjuga de manera "indissociable" el compromíns independentista amb l'agenda social. "Hem estat capaços de construir un mínim compartit, i ho hem d'aprofitar", ha remarcat el candidat a la presidència. "Quan parlem de lluites compartides no ho fem només dins del nostre país, sinó que s'emmarquen en lluites universals", ha destacat Aragonès, que ha apostat per "derrocar el sistema patriarcal" i les "múltiples opressions" que genera. També ha indicat que el país està "en deute" amb els joves del país per compensar els "projectes truncats" per la pandèmia. "Cal un acompanyament sense paternalisme per ajudar a la seva emancipació", ha recalcat. "Els joves d'aquest país s'ho mereixen", ha indicat.

10:06 La CUP avisa que el seu vot afirmatiu a Aragonès no és un "xec en blanc" i avisa que no podrà sostenir el Govern si es fan servir antidisturbis en desnonaments



Sabater ha indicat que els vots afirmatius de la CUP no són un "xec en blanc". "El nostre compromís és continuar lluitant per afrontar la situació del país de manera immediata. Si en les properes setmanes no s'atura la repressió contra els col·lectius que defensen l'habitatge, i si es fan servir els antidisturbis en els desnonaments, no podrem sostenir la majoria parlamentària", ha advertit la cap de files de la CUP. "Han de passar de les declaracions a les accions concretes", ha apuntat. També l'ha avisat que el diàleg és una "via morta" amb l'Estat i li ha demanat "avançar" en l'autodeterminació per fer el referèndum i "sostenir el seu resultat".

10:05 La CUP avisa que la taula de diàleg pot servir per "estabilitzar" la "suspensió flagrant" de drets i reclama obri un nou "cicle polític de lluita" sense baralles partidistes



"El sentit de confrontació també és per continuar caminant cap a la independència", ha apuntat Sabater. "Deixem-nos de demagògia: quina ha estat la resposta de l'Estat? Amenaces, persecució, un Govern democràtic derrocat, un Parlament dissolt, milers de ferits, presó, exili", ha diagnosticat la cap de files de la CUP. La recepta, ha dit, no ha variat des que hi ha el PSOE a la Moncloa. L'Estat, ha dit, és cada vegada més "reaccionari". "En les condicions actuals, la taula de diàleg servirà per estabilitzar una suspensió flagrant de drets civils i polítics en un marc d'excepcionalitat", ha retratat Sabater. La repressió, ha dit, ha fet més "crua" la batalla partidista, i ha demanat "superar" aquesta cirscumstància. "Cal obrir un nou cicle polític de lluita", ha remarcat l'exalcaldessa de Badalona.

09:50 La CUP situa la confrontació com a "imprescindible" perquè sense "desbordar" l'Estat no es garantiran els drets civils i socials



"I tant, que hi cal la confrontació. És imprescindible, perquè a l'Estat no hi caben els nostres drets civils ni socials. L'hem de desbordar", ha apuntat Sabater, que ha demanat posar al centre les persones més joves del país. "Pensem com aquest Parlament actua sobre dades tan alarmants com que un de cada tres menors es troba en risc de pobresa, gairebé mig milió de nens", ha apuntat.

09:49 Dolors Sabater defensa que es posi en marxa una amnistia "sense matisos" i carrega contra el PSOE per vetar-ne el debat al Congrés



La cap de files de la CUP ha reclamat que l'amnistia arribi "sense matisos". "Prou repressió, prou persecució. Aquest és un reclam majoritari, de mínims, que confronta amb la naturalesa de l'Estat, els seus governs i els partits del règim com el PSOE, que ni tan sols han permès el debat sobre l'amnistia al Congrés", ha apuntat Sabater. "Vostès no permeten que hi hagi debat i són connivents amb la persecució de Carme Forcadell i la mesa del Parlament. No s'adonen com de greu és no debatre, i vostès parlen de diàleg", ha remarcat la dirigent anticapitalista, que també ha observat la ciutadania "esgotada" davant del context polític. "L'enemic que ens assetja és molt poderós, cal confrontar-lo i combatre'l perquè genera violència i mort. Es diu feixisme, capitalisme, patriarcat i totalitarisme", ha assenyalat Sabater.

09:38 Borràs anuncia que comunicarà la investidura d'Aragonès a Felip VI per correu electrònic



La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciat que comunicarà la investidura de Pere Aragonès a Felip VI per la via del correu electrònic. Borràs ha fet l'apunt després de les paraules d'Ignacio Garriga, cap de files de Vox a la cambra catalana, que ha criticat que la presidenta del Parlament no acudís a la Zarzuela.

09:36 Aragonès anuncia que Catalunya acollirà menors migrants arribats a Ceuta



El candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que la Generalitat farà els tràmits necessaris per acollir els menors migrants arribats a Ceuta que pertoquin a Catalunya. "Acollirem els infants que ens pertoqui. La solidaritat és això", ha afirmat Aragonès en el torn de rèplica a Vox.

09:31 Aragonès, a Vox: "Senyor Garriga, no passaran"



El candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost a Vox en la primera rèplica de la segona sessió del debat d'investidura. "Els valors republicans els defensarem en aquesta cambra, perquè el combat contra la desigualtat és un imperatiu moral", ha afirmat Aragonès, per desmuntar els discursos d'odi. "Senyor Garriga, no passaran", ha etzibat el dirigent d'ERC, per recuperar el lema antifeixista.

09:17 Vox retreu a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que no informi Felip VI de la investidura de Pere Aragonès. Ignacio Garriga ha agraït el monarca el seu discurs del 3 d'octubre del 2017.

09:15 La CUP ha comunicat que Dolors Sabater, cap de files del grup parlamentari anticapitalista, s'encarregarà del discurs de la formació aquest divendres. El diputat Carles Riera serà l'encarregat d'assumir el torn de rèplica a Pere Aragonès.

09:07 Comença la intervenció de Vox al Parlament, que plantejarà un missatge bel·ligerant amb l'independentisme. En l'arrencada del discurs d'Ignacio Garriga, cap de files de l'extrema dreta, ja he fet servir els conceptes "odi" i "cop d'estat", com era previsible.

09:03 Al Parlament també segueix el debat d'investidura l'expresident de la Generalitat Quim Torra. En l'arrencada de la sessió, hi ha fet referència la presidenta de la cambra, Laura Borràs.

09:01 La segona sessió del debat d'investidura al Parlament arrencarà amb el torn d'intervenció de Vox. Es preveu una rèplica breu del candidat a la presidència.

08:57 Oriol Junqueras serà present en la sessió d'aquest divendres del debat d'investidura al Parlament. El president d'ERC, que disposa d'un permís penitenciari, assistirà a la votació de la cambra, que convertirà un dirigent republicà -Pere Aragonès- en president de la Generalitat, just en l'any que el partit celebra el seu 90è aniversari.

08:55 Pere Aragonès ja és al despatx que el Parlament reserva per a la presidència del Govern. Hi ha arribat poc després de tres quarts de 9 del matí. Avui al migdia, un cop s'hagi completat la votació del debat d'investidura, es convertirà en el 132è president de la Generalitat.

08:50 Bon dia! Falten pocs minuts perquè comenci la segona sessió del ple d'investidura de Pere Aragonès. Després de les intervencions d'ahir a la tarda, avui serà el torn de Vox, la CUP, els comuns, Ciutadans i el PP, amb les corresponents respostes d'Aragonès. Un cop finalitzin les compareixences, el Parlament elegirà el candidat republicà com a nou president de la Generalitat. Aragonès rebrà el suport de 74 diputats, els que conformen la majoria independentista d'ERC, Junts i la CUP, i serà investit en primera volta.

19:05 Aragonès demana a Junts "aprofitar al màxim la negociació amb l'estat espanyol"



Després que Albert Batet hagi promès lleialtat a Pere Aragonès però també l'hagi alertat de les "dificultats enormes" del diàleg amb l'Estat, el candidat a la presidència ha demanat a Junts "aprofitar al màxim la negociació amb l'estat espanyol". "És imprescindible enfortir-nos, per no donar excuses per resoldre el conflicte polític", ha afirmat Aragonès, que ha instat el conjunt de l'independentisme a "dialogar, negociar i votar".

18:55 Aragonès busca complicitats amb Junts i defensa les mesures socials de l'acord per formar el nou Govern



En el torn de rèplica a Albert Batet, Pere Aragonès ha buscat complicitats amb Junts i ha defensat les mesures socials de l'acord per formar el nou Govern. El candidat a la presidència ha agraït a Batet haver posat el focus en l'agenda que assegura "més benestar" a la ciutadania. "El projecte de la independència defensa més drets per a tothom", ha reblat.

18:46 Batet, a Aragonès: "Ens tindrà al seu costat, amb lleialtat, amb compromís"



Albert Batet ha exposat, en la seva intervenció final, que Junts serà al costat del nou president de la Generalitat, Pere Aragonès: Ens tindrà al seu costat, amb lleialtat, amb compromís". Batet ha recordat al dirigent d'ERC l'"enorme responsabilitat" que representa pilotar "el Govern del 52%", en referència a la majoria independentista.

18:43 Batet recorda que Junts "mai ha contemplat cap tutela" de la presidència de la Generalitat



En nom de Junts, Albert Batet ha verbalitzat al Parlament que la formació de Carles Puigdemont "mai ha contemplat cap tutela" de la presidència de la Generalitat, com havia denunciat ERC durant les negociacions. Batet ha instat l'independentisme a fer bona la nova "direcció col·legiada" de partits i entitats per "no cometre errors del passat".

18:37 Batet sosté que el diàleg i la confrontació són dues estratègies "complementàries i necessàries"



Albert Batet, que ha repetit que cap partit independentista ha guanyat les eleccions -per fer evident que ERC no podia governar sense Junts-, ha defensat la convivència de diàleg i la confrontació en l'estratègia independentista. "Hi ha qui vol mostrar que són posicions oposades. Però no ho són. Són dues visions complementàries i necessàries", ha exposat el president del grup parlamentari de Junts. "Té tota la lògica del món que conjuguem totes les estratègies", ha afegit, abans de recordar que el seu partit concedirà "una altra oportunitat a la taula de diàleg" amb l'Estat, pactada per ERC i el PSOE.

18:33 Batet: "Aquest serà un Govern independentista, fort i estable"



El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha demanat posar en valor l'acord de la majoria independentista del 52%, que farà possible la investidura de Pere Aragonès. Batet, que ha definit com a "històric" el moment, ha recordat que l'independentisme avançarà de "menys a més". "Aquest serà un Govern independentista, fort i estable", ha afirmat.

18:30 Batet recorda a Aragonès que, per separat, l'independentisme "va perdre les eleccions": "La ciutadania ens va donar un mandat: unitat"



El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha exposat que el Govern que presidirà Pere Aragonès permetrà "avançar cap a la República catalana", Batet ha recordat al candidat a la presidència que, per separat, l'independentisme "va perdre les eleccions", però que suma la majoria del 52% quan actua unit. "La ciutadania ens va donar un mandat: unitat", ha exposat el dirigent de Junts.

18:18 Illa s'ofereix a interlocutar amb Josep Borrell per obtenir un repartiment més beneficiós dels fons europeus



Illa, en el torn de contrarèplica a Aragonès, s'ha ofert a interlocutar amb Josep Borrell, alt representant de la política exterior de la Unió Europea (UE), dirigent socialista i una de les veus més bel·ligerants del seu partit en contra de la independència, per tal de disposar d'un repartiment més beneficiós dels fons europeus. També ha indicat que el procés de vacunació és un "èxit compartit" entre la Generalitat i l'Estat.

18:00 Illa nega ser "nacionalista espanyol", es defineix com a "tarradellista" i sosté que el projecte independentista té un component "insolidari"



"Culminar la independència és divisiu. Hi ha molta gent que no ho volem i també som catalans. I a partir de demà vostè ens representara", ha apuntat Illa, que ha plantejat "diàleg i retrobament". Ha assenyalat que bona part de la ciutadania ha percebut el procés independentista com a "insolidari", i ha negat ser "nacionalista espanyol", tampoc català. "La meva etiqueta és la de tarradellista", ha ressaltat el cap de files del PSC.

17:49 Aragonès defensa el referèndum davant d'Illa: "S'han d'atrevir a acceptar perdre'l"



Pere Aragonès, en el torn de rèplica a Salvador Illa, cap de files del PSC, ha defensat la celebració d'un referèndum. "S'han d'atrevir a acceptar perdre'l", ha apuntat Aragonès després que Illa l'advertís que no hi hauria cap avenç sobre independència, amnistia i autodeterminació en aquesta legislatura. També ha retret a l'esquerra que no defensi el referèndum perquè prioritza el "nacionalisme espanyols". Sobre els vetos, el candidat d'ERC ha demanat al PSC que no posi traves al debat parlamentari. "Quina és la proposta que defensen? Nosaltres només veiem silenci", ha remarcat.

17:38 Illa adverteix que farà oposició al Govern des del primer dia però ofereix el seu suport a totes les mesures relacionades amb la pandèmia



Illa es compromet a dur a terme una oposició "contundent" però "constructiva". També ha indicat que no s'esperaran 100 dies a fer oposició al Govern, sinó que arrencaran des del primer dia. Per tot allò relacionat amb el coronavirus, però, ha estès la mà al nou executiu, i ha aprofitat per agrair el suport d'ERC als successius estats d'alarma al Congrés dels Diputats. També ha ofert suport en clau de fons europeus, un dels pilars de la propera legislatura. "En tot allò que no ens desdibuixi com a alternativa, pot comptar amb nosaltres per col·laborar", ha remarcat el cap de files del PSC.

17:31 Illa carrega contra la "confrontació democràtica" que planteja l'independentisme: "És així com hem de vèncer el virus i com hem de gestionar els fons europeus?"



"Parlen de diàleg i de confrontació. És una contradicció que arrossega tot l'acord", ha apuntat Illa, que ha definit com a "xantatge" donar només dos anys de marge a la taula de diàleg. Ha dubtat de la voluntat de negociar tenint en compte el "veto" d'Aragonès al PSC, i ha trobat a faltar que no hi hagi plantejat cap diàleg "Catalunya endins". "Vostè ha de liderar-lo", ha remarcat. "De debò creu que el país necessita confrontació? Que per vèncer el virus haguem de confrontar? Que per gestionar els fons europeus haguem de fer un embat", s'ha preguntat Illa. "I crec que això no fa per vostè", ha insistit.

17:25 Albiach diu que el discurs d'Aragonès és "més del mateix" i alerta que Junts tindrà "més del 60% del pressupost" en el nou Govern



La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha lamentat que Pere Aragonès no hagi "agraït" la paciència de la ciutadania ni tampoc hagi demanat "perdó" a la gent per aquests tres mesos de negociacions. "Tenim mig milió de persones a l'atur i no hem sentit parlar d'ells, sinó del Consell per la República", ha recordat Albiach, que ha criticat el "to triomfalista" d'Aragonès en el seu discurs d'investidura. La dirigent d'En Comú Podem ha assegurat que Aragonès no vol aquest Govern amb Junts i ha dit que el país no està per "triomfalismes". "Aragonès ha vingut a presentar més del mateix", ha afirmat Albiach, que ha assegurat que Junts tindrà "més del 60% del pressupost" en el futur Govern. Sobre la mà estesa d'Aragonès als comuns, Albiach ha dit que cal un nou Govern i que repetir la fórmula fracassada d'ERC i Junts no resoldrà res. "No ha estat una estesa de mà real, sinó una posada en escena", ha reblat. Informa Bernat Surroca.

17:24 Illa agraeix el funcionament del procés de vacunació a Catalunya i envia el seu afecte als "compatriotes" de Ceuta i Melilla



Salvador Illa, cap de files del PSC, ha arrencat aquest dijous la seva intervenció en el debat d'investidura de Pere Aragonès amb dues consideracions prèvies. La primera, un agraiment a la consellera de Salut, Alba Vergés, pel procés de vacunació -es va immunitzar ahir- a Catalunya. La segona, un missatge de suport als "compatriotes" de Ceuta i Melilla pels esdeveniments dels últims dies.

16:36 Aragonès: "Els proposo una nova Generalitat republicana compromesa amb el país sencer"



Aragonès tanca la seva intervenció amb un clam per rebre el suport de la cambra: "Els proposo una nova Generalitat republicana compromesa amb el país sencer". El discurs del candidat a la presidència de la Generalitat ha rebut l'aplaudiment tant dels diputats d'ERC com dels de Junts. A la primera fila de la cambra hi havia els membres del Govern en funcions.

16:27 Aragonès reclama a la majoria independentista "recuperar la iniciativa": "Vull un referèndum d'autodeterminació"



El candidat d'ERC ha deixat clar que els seus objectius en la carpeta nacional passen per fer possibles l'amnistia i l'autodeterminació. Aragonès ha instat la majoria independentista del Parlament a "recuperar la iniciativa", amb el "lideratge de la Generalitat" i "la força del 52%". "Comencem a tenir un diagnòstic compartit", ha afirmat el dirigent republicà. "Vull un referèndum d'autodeterminació", ha reblat Aragonès, que ha proposat seguir l'exemple d'Escòcia.

16:26 Aragonès defensa que l'acord amb Junts complementa el pacte amb la CUP



El candidat a la presidència de la Generalitat ha defensat l'acord signat amb Junts que farà possible la seva investidura, que ha definit com una entesa "independentista i de progrés". Per Aragonès, l'aliança es complementa amb el pacte acordat prèviament amb la CUP.

16:21 Aragonès posa èmfasi en la voluntat de prestigiar la presidència i que el Govern tingui recorregut més enllà d'una legislatura



El candidat d'ERC ha posat èmfasi en la voluntat de prestigiar la institució de la Generalitat, començant per la presidència de la Generalitat. Pere Aragonès ha volgut recordar que el seu pla passa per dotar el Govern de prou fortalesa perquè pugui tenir recorregut més enllà d'una legislatura. Aragonès pensa en un executiu que prioritzi l'objectiu de "la justícia social", a partir de "la voluntat de transformar".

16:17 Aragonès envia un missatge als comuns: "Els demano que no s'oposin a les transformacions que vull impulsar"



Amb els suports assegurats per a la investidura -de Junts i la CUP-, Pere Aragonès també ha volgut enviar un missatge als comuns quan ha afirmat que vol oferir "mà estesa" amb aquelles formacions amb qui en algun moment s'haurà d'entendre. "Els demano que no s'oposin a les transformacions que vull impulsar", ha afirmat el candidat a la presidència, en referència a les revolucions social, verda, democràtica i feminista que ha plantejat en el seu discurs. ERC pretén que els comuns es plantegin l'abstenció.

16:13 Aragonès planteja una "sacsejada" de país per fer notar el canvi d'etapa



El candidat d'ERC ha plantejat al Parlament que el país necessita una "sacsejada" que faci notar el canvi d'etapa que pretén obrir. Ha exposat la voluntat de posar en pràctica quatre transformacions: social, verda, democràtica i feminista.