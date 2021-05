El ple d'investidura de Pere Aragonès

La renúncia d'Artadi agita Junts i obre el ball pel lideratge del partit al Govern



El primer sobresalt del nou Govern ha arribat abans que s'hagi posat oficialment en marxa. La decisió d'Elsa Artadi de quedar fora del nou executiu -avançada per La Vanguardia- ha generat dos moviments en paral·lel: agita Junts, perquè té a veure amb com s'han desenvolupat unes negociacions liderades per Jordi Sànchez; i obre el ball dins la formació que lidera Carles Puigdemont per exercir com a contrapès de Pere Aragonès. "Estem obligats a trobar algú que sigui potent", remarca un alt dirigent de Junts consultat per NacióDigital. Informa Oriol March.