Polèmica a les xarxes per una errada en català en un anunci de Lidl

M’han caigut els ulls a terra. pic.twitter.com/CDj1DzrPhG — Maria Vidal 🍣 (@mmmvidallop) May 18, 2021

Potser ens sembla estrany... però no és cap error. De fet, en algun moment tots hem cantat allò de "Què li darem que li sàpiga bo?" 🎶 — Plataforma per la Llengua Barcelonès (@PLBarcelones) May 18, 2021

Una campanya publicitària dels supermercats Lidl ha causat debat a les xarxes socials per l'ús del verb "saber" en català com a equivalent de "fer gust". L'anunci, exhibit a Barcelona, inclou l'eslògan "Així sap el món i, a més sense sortir de casa".Alguns usuaris s'han mostrat sorpresos per l'ús d'aquest arcaisme, que apareix al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, però no és d'ús habitual i sembla un calc de la versió en castellà de l'anunci.D'altres, com la Plataforma per la Llengua del Barcelonès, han reivindicat l'ús del verb "saber" en l'anunci, ja que apareix en la popular nadala El noi de la mare, en la frase "què li darem que li sàpiga bo".L'anterior polèmica per l'ús del català en un anunci publicitari la va causar la publicitat d'Amazon Prime sobre el documental del futbolista Sergio Ramos, amb una incorrecció ortogràfica en l'eslògan : "Ganes de que em torneu a veure".

