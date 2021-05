H&M retira les reduccions de jornada però manté els acomiadaments coincidint amb la vaga

Els empleats de la cadena de roba han celebrat el canvi de parer d'H&M, que havia posat sobre la taula una modificació substancial de les condicions de feina a través de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors que afectava 24 botigues. La direcció tenia la intenció de reduir els contractes de 40 hores, un fet que havia provocat el rebuig frontal dels sindicats. Segons els representants dels treballadors, aquest canvi de contracte hauria creat una ocupació de 'baix cost' i hauria permès fer contractes amb jornades més reduïdes a les actuals.Francesc Garcia, coordinador territorial de la Federació de Serveis de CCOO, ha assegurat que aquesta és "una novetat molt important" que es deu a "l'èxit de la vaga". Tot i això , ha afegit que la pressió "no s'acaba" fins que no es redueixin els acomiadaments i els tancaments de botigues. "L'ERO és totalment injust, desproporcionat i obscè amb la classe treballadora. És un sector on la pobresa laboral està instaurada", ha dit a l'ACN.Pel que fa als acomiadaments, l'empresa ha proposat pagar 33 dies per any treballat en indemnitzacions, una quantitat que encara està lluny dels 45 dies per any treballat que reclamen les organitzacions sindicals. Els representants dels treballadors també exigeixen una prima en funció de l'antiguitat. CCOO i UGT també exigeixen que els acomiadaments no superin el 30% del que ha plantejat l’empresa.Els sindicats no es concentraran aquesta tarda però aniran a vigilar que els centres de treball continuïn tancats. La propera mobilització dels treballadors serà el 21 de maig, quan hi ha convocada una altra vaga de 24 hores.L'ERO que planteja H&M afecta 1.066 treballadors a tot l'Estat, 232 dels quals són catalans, una quarta part de la plantilla que té la cadena sueca a Catalunya. La multinacional proposa abaixar definitivament la persiana de botigues en emplaçaments turístics com el Portal de l'Àngel o la Rambla.