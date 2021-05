Artadi comunica a la cúpula de Junts que no formarà part del nou Govern

Elsa Artadi ha comunicat aquest dimecres a Carles Puigdemont i a Jordi Sànchez, màxims dirigents de Junts, la seva voluntat de no entrar en el futur Govern que liderarà Pere Aragonès. Així ho ha avançat La Vanguardia i ho han confirmat fonts del partit a. Des de fa setmanes, Artadi era la més ben posicionada per assumir la vicepresidència del nou executiu, associada a la conselleria d'Economia i Hisenda. Tot i això, es quedarà liderant el grup municipal de Barcelona i mantindrà l'acta de diputada obtinguda a les eleccions del 14-F. La decisió obre el ball dins de Junts per saber qui ocuparà la vicepresidència al costat d'Aragonès aquesta legislatura.Artadi ha estat una de les protagonistes de la negociació al costat de Sànchez, Josep Rius, Míriam Nogueras i Francesc de Dalmases, i ha format part del nucli dur de totes i cadascuna de les grans decisions que s'han pres entre Junts i ERC al llarg dels últims anys. Consellera de la Presidència en la primera fase del Govern liderat per Quim Torra, va deixar l'executiu la primavera del 2019 per ser la candidata efectiva del seu partit a Barcelona al costat de Quim Forn. El tàndem va obtenir cinc regidors, la meitat dels aconseguits per Xavier Trias quatre anys abans, i ella va agafar les regnes del grup municipal. En públic, sempre ha assenyalat que la seva prioritat era la capital catalana.Tot i això, la seva ascendència dins de Junts, la seva proximitat amb Puigdemont i l'experiència governamental -que va arrencar com a alt càrrec a Economia amb Andreu Mas-Colell de conseller i Artur Mas com a president de la Generalitat- la situaven com a favorita per ser la vicepresidenta al costat d'Aragonès, amb qui ja havia col·laborat de manera estreta quan els dos compartien cadira al consell executiu. Tots dos, per exemple, van ser els encarregats de greixar l'intent de diàleg amb l'Estat després de la cimera de Pedralbes celebrada el 20 de desembre del 2018 entre els dos executius."Tot i les especulacions de les darreres setmanes sobre la seva participació al nou Govern, el compromís amb Barcelona pres per Artadi fa dos anys està consolidat ara més que mai i segueix treballant per liderar el projecte que faci possible un nou Govern a Barcelona, que faci possible un canvi de cicle i posi fi a l'espiral de decadència en que està sumida per l'aliança d'Ada Colau i Jaume Collboni, comuns i socialistes, i el suport d'ERC", ha assenyalat el grup municipal en un comunicat difós aquesta tarda.Fonts de Junts assenyalen que també centrarà la seva atenció en el partit, del qual és vicepresidenta i portaveu. La cúpula de la formació està formada per Puigdemont com a president, Sànchez com a secretari general i quatre vicepresidents. Es tracta d'Artadi, Jordi Turull, Anna Erra -també presidenta del consell nacional i alcaldessa de Vic- i Josep Rius. Aquest últim és un dels noms que es donen per segurs pel que fa a l'entrada al nou Govern, especialment vinculat a la conselleria d'Acció Exterior, que és una de les que passarà a mans de Junts en el nou disseny pactat el cap de setmana passat.El fet que Artadi no entri a l'executiu obre el debat sobre qui ocuparà la vicepresidència i la conselleria d'Economia i Hisenda i, per tant, qui serà la veu principal de Junts dins del nou executiu de coalició. Entre els noms que es donen per segurs dins del Govern, a banda de Rius, també hi ha el de Gemma Geis -preferiblement a Recerca i Universitats-, Josep Maria Argimon -Salut- i Jordi Puigneró -Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana-. En canvi, perfils com els de Damià Calvet, ara a Territori, i Meritxell Budó, actual consellera de la Presidència, no ho tenen garantit. En el cas de Miquel Sàmper, ara a Interior, podria trobar espai com a titular de Justícia.

